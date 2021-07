Lisboa é cada vez mais uma preocupação, dada a dimensão da cidade e o facto de nem sempre ter vias com condições para os ciclistas. Para a MUBi (Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta), o principal problema da capital prende-se com “o excesso de automóveis e velocidades motorizadas praticadas”: “É o principal problema de segurança e conforto para os ciclistas”. Segundo uma “contabilização de velocidade” na Avenida Infante Dom Henrique que a organização realizou, “95% dos carros circulavam acima do limite de velocidade (50 km/h), sendo que metade circulavam acima de 70 km/h”, o que poderá potenciar acidentes, inclusivamente envolvendo bicicletas.

Além disso, a organização considera que continua a não existir em Lisboa “uma estratégia municipal coerente e concertada” para melhorar as condições de segurança dos ciclistas, principalmente no que diz respeito à “alteração do desenho urbano e alteração das interseções extremamente perigosas”.

Portugal: menos mortes e acidentes. Há 54 pontos negros

Em todo o país, o número de acidentes com velocípedes — categoria em que se incluem as bicicletas — aumentou este ano. Entre janeiro e março de 2021 registaram-se 436 acidentes, uma subida face aos 410 no período homólogo de 2020, de acordo com o relatório Sinistralidade 24 da Associação Nacional Segurança Rodoviária (ANSR) de março deste ano. Ainda assim, os dados de 2021, provavelmente, já incluirão acidentes com trotinetas elétricas, que passaram a ser consideradas velocípedes, com a entrada em vigor do decreto-lei nº 102-B/2020, que veio alterar o Código da Estrada.

Os números deste ano parecem inverter a descida que se registou em 2020, ano atípico devido à Covid-19 e em que se registaram 18 vítimas mortais resultantes de acidentes com bicicletas (eram todos homens). Um ano antes esse número tinha sido 26, mas a MUBi defende que, como o “país parou durante uma boa parte do ano”, “os dados da sinistralidade em 2020 nunca serão comparáveis com os de outros anos”.

Nos acidentes, houve também uma descida face a 2019, ano em que se registaram 2.344 acidentes com bicicleta (em 2020 foram 2.225). Destes, 1458 resultaram de colisões, 729 foram despistes e 38 foram atropelamentos — cinco em Lisboa e sete no Porto.

A maioria das mortes e dos feridos graves foram registados nas faixas etárias com mais de 50 anos, apesar de 12 jovens entre os 10 e os 14 anos terem tido ferimentos graves e de uma uma criança com menos de nove ter morrido após ter um acidente com a bicicleta.

De salientar ainda que o número dos feridos graves subiu em Portugal para 121, o terceiro registo mais elevado desde 2010.