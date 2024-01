José Manuel Bolieiro largou o fato e, na sede do PSD/Açores, opta por uma roupa mais ágil: calças de ganga e casaco de malha. A entrevista ao Observador foi encaixada entre reuniões de trabalho com os líderes regionais de CDS e PPM, os partidos com os quais quer obter o número mais mágico dos 29 deputados. Mas pode não chegar. E, aí, o presidente do Governo regional dos Açores vai fugindo de várias formas a responder diretamente à questão, mas a conclusão é clara: não exclui voltar a sentar-se à mesa com o Chega, caso disso necessite para dar continuidade ao seu programa de Governo.

Bolieiro critica a arrogância do PS de, ao vencer as eleições em 2020, não ter tido coragem de assumir o Governo, acusando Vasco Cordeiro, o seu principal adversário, de taticismo. Sobre o Chega, lembra que o outro acordo foi “cirúrgico” e que não o obrigou a partilhar a ideologia com o partido, que não exclui nenhum partido pela “origem” mesmo que não precise dele e diz que voltaria a receber Ventura no Palácio Santana como anfitrião “leal, isento e imparcial”. Não exclui ainda procurar soluções como a de 2020, caso não obtenha maioria, dizendo que se limitará a ler o voto popular: “Sou um servidor da vontade soberana de todos“.

Sobre a situação da Madeira, o presidente do Governo regional dos Açores diz que Miguel Albuquerque fez bem em demitir-se para evitar danos reputacionais do cargo que ocupava. José Manuel Bolieiro diz ainda a Luís Montenegro que não precisa de ir aos Açores (“para não prejudicar a gestão do seu calendário”) e avisa que “não abdica” da autonomia do PSD/Açores na hora de fazer acordos com outros partidos para assegurar a formação de um novo governo regional.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.