Apesar do atraso, a ativista sueca conseguirá chegar a tempo da COP25 — e com um saldo de emissões de carbono menos negativo do que o dos países que nela vão participar. É o tema central de uma Cimeira do Clima. No próximo ano, os países signatários do Acordo de Paris devem fazer um balanço: conseguiram eles diminuir, como prometeram, as emissões de carbono? Um relatório da ONU, cujos dados serão analisados na COP25, já veio responder a essa pergunta: o cenário, nessa matéria, é mais grave do que nunca e, mesmo que todos os países cumpram todos os compromissos que assumiram, a temperatura do planeta vai aumentar 3,2 graus. A solução? Mais medidas, mais radicais e já.

Tique, taque, tique, taque. Acordo de Paris foi há quatro anos e está na hora do balanço

Sob o olhar atento dos jovens que têm estado na origem de manifestações contra a crise climática em todo o mundo, representantes de 195 países juntam-se para traçar novas estratégias na luta contra o aquecimento global. Além de Greta Thunberg, também o secretário-geral da ONU, António Guterres, e o primeiro-ministro português, António Costa, marcam presença nesta Cimeira do Clima, que acontece anualmente e que, este ano, chega à 25ª edição.

É também a edição que acontece cerca de um mês antes de um prazo crucial para os países que assinaram o Acordo de Paris, há quatro anos: é em 2020 que as nações signatárias devem atualizar, pela primeira vez, as suas estratégias para diminuir as emissões de carbono, apresentando medidas concretas e delinear planos a longo prazo, estabelecendo novas metas.