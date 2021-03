Em janeiro, voltou a dar aulas à distância, por imposição do novo confinamento, e deparou-se com a turma mais cansada e a sentir mais dificuldades na aprendizagem, ainda assim, garante que espera por dias melhores. “Até hoje não tivemos muitos sustos no colégio, mas já tive que fazer uns seis testes.”

A professora primária confessa já ter tido “mais medo do vírus”, recorda que em março tinha mais cuidados e até chegou a enviar uma reclamação para o Metro do Porto. “Desinfetava as compras e tirava a roupa toda quando acabava as aulas, neste momento, sou sincera, não tenho tantas preocupações, mas continuo atenta. Ando de metro diariamente e em março do ano passado sentia que as carruagens eram poucas e estavam sempre cheias. Enviei uma reclamação para o Metro do Porto a pedir mais veículos e mais frequência entre eles.”

A vacina que ponderou não tomar, o receio das alergias e o medo das agulhas

Há duas semanas, Sara Dias soube pela direção do Colégio que iria ser vacinada, algo que gostaria que tivesse acontecido mais cedo. “Já devíamos ter sido há mais tempo, parecendo que não, estamos todos os dias com mais de 40 famílias, pois sabemos que os miúdos estão com pais, tios e primos. Somos um grupo de risco e as escolas são um foco de contágio, caso contrário nunca teriam fechado e os números não teriam diminuindo tanto.”

Quando recebeu a notícia, diz ter sentido um misto de ansiedade e felicidade. “Fiquei muito ansiosa e com algum receio porque tenho alergias ao pó e aos pólenes e surgiram notícias de enfermeiros que eram alérgicos e que ao tomar vacina tiveram algumas reações. Há uns quatro anos tive uma reação alérgica grave, fiquei com falta de ar, tive que ir mesmo ao hospital e hoje ando com aquelas ‘bombas’ respiratórias para usar em casos de urgência.”

Outra das preocupações que se seguiram foi a marca da vacina que iria ser administrada aos professores, a AstraZeneca. “Na altura em que soubemos que íamos ser vacinados com esta, percebemos que ela já estava suspensa em alguns países e, entre colegas, até ponderamos recusar a toma. Depois informámo-nos e, apesar de tudo isto ser uma novidade para todos, temos que confiar. O meu pai é cardíaco, tomou ontem esta mesma vacina e até agora tem estado bem.”

Sara Dias também não é “grande fã” de agulhas, por isso a ansiedade continua a deixá-la irrequieta no banco do carro. “Tirar sangue é um martírio para mim, mas vou confiante, tenho que pensar que vai tudo correr bem, não posso pensar muito nas reações adversas. Acho que hoje poderei ir para casa mais descansada e espero que a partir de agora consiga ter uma vida mais normal.”