“Sei cumprir ordens mesmo quando me chegam de pessoas que me são hierarquicamente inferiores”

Neste momento há mais do que apenas relatos de alunos. Há também participações contra Edgard Fortes por parte de duas antigas funcionárias. Uma das queixosas é Marta Tavares, até há pouco tempo técnica superior na ESD. Queixou-se diretamente a Edgard Fortes, à presidência do IPL, à Inspeção-Geral da Educação (que depende do Ministério do Ensino Superior) e pediu a intervenção do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas. O caso não está fechado.

Marta Tavares alega “assédio moral” e apresenta como provas vários e-mails que recebeu do diretor interino onde surge uma linguagem que ela descreve como “intimidatória” e “ameaçadora”. Ao Observador diz que os desentendimentos com o diretor interino quanto a procedimentos de trabalho levaram a que este se dirigisse por escrito aos serviços a que ela pertencia com expressões como “posso resolver as incompetências de quem deveria ser competente” ou “sei cumprir ordens mesmo quando me chegam de pessoas que me são hierarquicamente inferiores”.

Perante uma mensagem daquela mesma funcionária da ESD, que em 28 de janeiro de 2021 contestou por escrito, junto de Edgard Fortes, a “falta de respeito”, a “humilhação” e o “tom ameaçador e desestabilizador” deste, o visado respondeu-lhe por escrito com a fórmula “senhora dona técnica superiora” e disse que ela e outra funcionária “não são pagas para estarem constantemente a escrever” e-mails. “As suas ‘gentis’ palavras, das quais tomei boa nota, serão objeto de posterior análise, quando tiver tempo disponível e com os meios que eu entender”, escreveu Edgard Fortes, de acordo com e-mails a que o Observador teve acesso.

Perante estes factos, o diretor interino reage agora com a alegação de que a funcionária tinha um “pouco colaborante e ineficiente desempenho, referido pelas comissões científicas dos cursos e por docentes” e defende-se dizendo que a opinião de outras funcionárias abona a seu favor. Sustenta ainda que chegou a pensar “reunir material para fazer um processo disciplinar” contra a funcionária queixosa, mas “todos” o “aconselharam a não perder tempo”. Mas não analisa as palavras que ele próprio então escreveu.

O ambiente na ESD parece explosivo. Também esta semana, um professor da escola falou com o Observador sob anonimato para relatar tensões entre Edgard Fortes e vários docentes. Aponta uma suposta falta de urbanidade do diretor interino e “um comportamento abusivo e completamente machista, que procura diminuir os outros, muitas vezes através de piadas e ironias”. Edgard Fortes é “alguém que não percebe nada do funcionamento da ESD e está constantemente a ser confrontado com trapalhadas, incompetência e inoperância enquanto docente”, diz o professor, pelo que “usou a oportunidade de chegar à direção para se vingar”. “Chegou a dizer por escrito a uma colega que enquanto diretor interino ia limpar as nódoas da escola, ou seja, assumiu o cargo para agir com ressentimento”, interpreta.