Acusado de se "infiltrar" no Bloco e de "encenar" a rutura com o MAS, elogiado pela "força de mobilização". Quem é o político André Pestana?

Gil Garcia e Pestana: lado a lado desde Coimbra

O caminho de Gil Garcia e de André Pestana cruzou-se no Ruptura/FER e, desde então, nunca mais se separaram. Em 2013, após alguns imprevistos legais, o partido MAS (Movimento Alternativa Socialista) é finalmente legalizado pelo Tribunal Constitucional. Na fundação esteve, além de André Pestana, Gil Garcia (dirigente do Ruptura/FER) e Daniel Martins (que atualmente pertence à direção do STOP).

Na época, o partido foi criado com o objetivo de garantir que no Parlamento existia uma força política que dissesse “de uma vez por todas que basta de privilégios dos políticos, de mordomias, de frotas luxuosas de carros, reformas vitalícias, os milhões de euros que os partidos parlamentares recebem todos os anos”, explicava Pestana, acrescentando que tinha “claramente como uma das linhas mestras a separação total dos sindicatos”.

A estrutura do partido tinha por base um grupo muito pequeno de pessoas que convivem há duas décadas, dos tempos do Ruptura/FER, e a favor da tática entrista, apurou o Observador. Foi aqui que Pestana começou a investir e destacar-se na área da Educação.

O professor pertencia à Comissão Nacional do MAS, composta por 11 pessoas, sendo que “o seu contributo era normalmente mais específico nas questões relacionadas com a escola pública e profissionais da educação”, detalha Renata Cambra, que foi candidata pelo partido às eleições legislativas de 2022 (pouco antes de entrar em rota de colisão com Gil Garcia e se desvincular do MAS para avançar com um novo projeto político, o Trabalhadores Unidos). Pestana dirigia ainda o núcleo de professores do partido, já que o MAS “organiza a sua atividade militante por núcleos”.

A carta contra Mário Nogueira publicada no MAS

Neste mesmo ano, Pestana cria o movimento Boicote e Cerco, para pôr fim à prova de avaliação de conhecimentos e competências (PACC) à qual o então Governo de Pedro Passos Coelho (em que a pasta da Educação era liderada por Nuno Crato) queria submeter os professores contratados. Para isso, ficavam professores de piquete à porta das escolas onde se iam realizar as provas, impedindo a realização das mesmas.

É nessa altura que Goreti da Costa fica “atenta” a André Pestana, conta. “Reconheci-lhe, então, uma garra para inovar em formas de luta”, diz a professora, que só acompanhou o percurso do professor de Biologia “mais de perto” depois de Pestana deixar a Fenprof. Há muito que André Pestana estava sindicalizado e, à boleia da PACC, decide chocar de frente com Mário Nogueira: publicou uma carta aberta, no site do MAS, contra o secretário-geral da Fenprof, em que lhe lançava cinco questões acerca da inação do sindicato.

“Infelizmente, as 5 questões anteriores levantam sérias dúvidas sobre como os nossos ‘generais’ têm conduzido a luta. Provavelmente o Mário nem responderá (…) mas depois não se admire que cada vez menos haja, infelizmente, professores sindicalizados e nas manifestações”, lê-se no documento.

A PACC acabou por ser anulada por inconstitucionalidade, mas o episódio mostrava como estava aberta a guerra entre Pestana e Nogueira, com o primeiro a romper com a Fenprof em 2017.

O antigo estudante de Coimbra ganhava projeção pública e mediática, após ter desafiado a figura mais conhecida no universo do sindicalismo de professores no país, pouco tempo depois de ter lançado o seu próprio partido político. O corolário disso foi a candidatura ao Parlamento Europeu, aparecendo o seu nome em segundo lugar na lista pelo MAS, logo atrás do nome de Gil Garcia. Nenhum dos dois foi eleito.

“Pestana só concorda com Pestana”

Pouco tempo depois de deixar a Fenprof, em fevereiro de 2018, nasce um novo projeto pelas mãos de André Pestana: é lançado o STOP. A organização foi criada por um conjunto de professores “muito desiludidos” com a atuação, na última década, dos outros sindicatos e prometia, à época, “fazer luta a sério”, dizia o dirigente do sindicato em entrevista ao Público.

Tudo começou com um manifesto que Pestana fez para inquirir, junto de algumas escolas, se era necessário criar um novo sindicato. Na altura, 200 professores subscreveram o manifesto e o STOP nasceu, com o objetivo de acabar com a “luta mansinha” dos outros sindicatos. “Ao contrário de outros sindicatos que existem há décadas, o STOP fez sempre algo diferente”, diz agora ao Observador, destacando as greves constantes (e por tempo indeterminado), os acampamentos à porta do Ministério da Educação e a grande manifestação que terá juntado milhares de professores no final de 2022 em Lisboa.

Foi precisamente esta ideia de ‘fazer diferente’ que atraiu professores como Goreti da Costa, mas também Tânia Silva e Luís Braga, professores que se sindicalizaram, mas que tiveram experiências diferentes.

“O carisma do André ensinou aos profissionais da educação que a luta está em cada um de nós e que é, efetivamente, a união que faz a força e isso verificou-se. Tem sido uma caminhada interessante. O André é um elemento agregador, unificador e uma força autêntica e genuína na mobilização. Ouve, partilha e reorienta a bússola para o nível seguinte”, conta Goreti da Costa, membro do SOS Escola Pública e que, até se juntar ao STOP, nunca tinha pertencido a um sindicato.

Já Tânia Silva conheceu Pestana “em novembro de 2022, nas manifestações em frente à Assembleia da República”. Nesse dia, “parou para nos ouvir, partilhar preocupações, falar connosco, debater e encontrar soluções”. A professora sentiu-se tão acolhida que desde então nunca mais deixou o sindicato, sendo agora membro da direção. Goreti da Costa afirma: “Costumo dizer-lhe que ficou com os sócios mais difíceis: todos os que não se reveem em outros sindicatos e que, por conseguinte, pretendem que este corresponda às nossas expectativas.”