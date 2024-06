AD fecha à chuva e sob a capa do Governo, a pedir o voto dos arrependidos das legislativas

As duas últimas semanas da AD foram passadas a negar a “nacionalização” da campanha, que é como quem diz o aproveitamento da governação e das questões nacionais para juntar tudo no mesmo saco e entendê-lo aos eleitores. Mas o contexto político nacional esteve sempre por lá e entrou com tudo e a várias vozes na reta final. A descida do Chiado, no fecho da campanha às Europeias, foi curta em mobilização, mas voltou a contar com o líder do PSD que, debaixo de chuva e de uma questão levantada pelo governador do Banco de Portugal, usou a capa de primeiro-ministro para proteger a coligação.

As palavras do ex-ministro das Finanças de governos socialista e atual governador do BdP tiveram direito a resposta de Montenegro que, na ação mais simbólica de qualquer campanha eleitoral, garantiu que o seu Governo tem “a situação completamente controlada”. Ali perto, e também a participar na arruada do Chiado, estava também o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento. Numa altura em que a AD tenta imputar ao PS um descontrolo orçamental nos últimos dias de governação, nada pior do que um alerta para o regresso do défice que penaliza sempre quem está ao comando.

Na AD parece não ser suficiente ficar à frente como nas legislativas, precisa que a vantagem seja mais clara e Luís Montenegro disse isso mesmo durante a descida do Chiado ao pedir uma “vitória substancial”. Já tinha ficado claro nas entrelinhas de toda a campanha, que se fez apoiada em ataques a PS e Chega e à “coligação negativa” ou “relação simbiótica”, como lhe chamou Nuno Melo, que os dois têm mantido no Parlamento. A única solução para contrariar novo quase-empate eleitoral das legislativas é tentar tirar votos diretamente a esse novo conjunto e esperar que os eleitores que nas últimas eleições escolheram os dois partidos estranhem tanto a parceria dos últimos dois meses como os partidos da AD.

Luís Montenegro apostou tudo na diabolização e no combate a esta frente, para tentar manter o Governo sem apertos no dia 10 de junho, o seguinte às eleições. Garantiu, em vários comícios em que participou durante a campanha, que qualquer que seja o resultado o Governo seguirá. E no fecho do Chiado falou muito diretamente aos arrependidos, ou nas suas palavras “desiludidos”.