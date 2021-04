Já de olhos postos nas eleições gerais de 2022, Adalberto Costa Júnior confirma que estão em curso negociações com o antigo membro da UNITA Abel Chivukuvuku e com o Bloco Democrático para a formação de uma “frente democrática” contra o MPLA. No entanto, antevê dificuldades e exige “transparência” às autoridades, defendendo a presença de observadores internacionais nas próximas eleições.

Sobre a corrupção, que considera “endémica” em Angola, o líder da UNITA considera que as autoridades angolanas se refugiam em “processos ilustres” — como os casos que envolvem os filhos do ex-Presidente José Eduardo dos Santos — que apenas servem para convencer a comunidade internacional de que a corrupção está a ser combatida. Contudo, na sua ótica, a realidade é que existe um duplo padrão: “A proteção dos amigos e a exposição dos adversários”.

Está há cerca de um ano e meio na presidência da UNITA, sendo que grande parte desse período foi passado em contexto de Covid-19. Começo por lhe perguntar que avaliação faz da resposta do governo angolano ao combate à pandemia?

O governo angolano reagiu muito rápido, e reagiu bem, no início. Tomou a decisão de propor o estado de emergência — a UNITA antecipou a posição do governo — e agiu mais rápido, inclusive, do que o Governo português. Mas, depois, em Angola não se investe muito na compra de testes, temos funcionado quase só com ofertas. Angola não é um país assim tão pequeno, destituído de meios, que tenha de funcionar da solidariedade. Apesar da crise, apesar das dificuldades, há dinheiro para se gastar em tantas outras questões, algumas supérfluas. Esta é uma prioridade e dever-se-ia investir muito mais, porque este é um verdadeiro drama. A segunda questão é que a pandemia de Covid-19 serviu, infelizmente, para o governo incumprir metas estratégicas — este é que é o lado mais grave —, nomeadamente a não realização das eleições locais, das autarquias, a anulação para um período de absoluto desconhecimento, e o risco que existe hoje de em quaisquer circunstâncias, que se possam entender como negativas para a projeção do partido que está no governo, poder-se adiar o país em função de interesses de âmbito partidário. Este risco, em Angola, infelizmente existe.

Acredita que existe possibilidade de que as eleições autárquicas se realizem em 2021?

Citando o senhor Presidente da República, elas não se vão realizar. Porque o Presidente da República, já em 2020, quando afirmou que não haveria eleições, no mesmo ato afirmou também que elas não se realizariam em 2021. Foi um balde de água fria para todos. Nós sabemos que as eleições, em si só, não vão fazer um milagre para solucionar a crise económica. Mas é um caminho incontornável para a estabilidade, para a partilha de direitos, para o acréscimo de cidadania e para acrescentar condições e fatores de desenvolvimento. Angola é o único país naquela região que, ao longo destas dezenas de anos, mesmo com a guerra terminada, não tem poder local instituído. E todos sabemos que o poder local é um complemento ao poder central, e é uma governação autónoma, que traz uma maior responsabilização, uma intervenção de maior proximidade entre os governantes e os governados. E no caso de Angola, onde há vícios, onde há uma enorme desorganização, onde há assaltos ao erário permanentes, a fiscalidade de proximidade do cidadão acabaria com muito desmando. Nós continuamos a pensar que precisamos de realizar autárquicas em todo o país, e em simultâneo. Este é um dos grandes elementos de divisão entre nós e a visão do MPLA/governo, que defende a realização das autárquicas, mas não em simultâneo. Quer iniciar um processo e terminá-lo 30 ou 40 anos depois. Isto vai trazer mais dessintonia, mais desigualdades, diferenças no mesmo país. Tudo isto é absolutamente inaceitável. O MPLA apenas tem uma lógica de poder, infelizmente. Não uma lógica de sociedade.