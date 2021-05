Já que falamos sobre futuro, uma pergunta sobre o seu próprio futuro. Foi alvo de um processo disciplinar por parte do Conselho de Jurisdição Nacional do PSD. Tem pena que esta seja a sua última entrevista enquanto líder parlamentar do partido ou acha que Paulo Colaço não terá coragem de lhe retirar o mandato?

Essa matéria não tem nenhum sentido. É um exercício completamente insensato. O tribunal do PSD nem sequer se lembrou do regulamento interno do grupo parlamentar. Quando perceberem que é assim, verão que grande parte deste castelo de cartas se esboroa. Em segundo lugar, há recursos para o Tribunal Constitucional. Devo dizer que tenho o recurso preparadíssimo. Quando deliberasse essa monstruosidade jurídico-constitucional, obviamente como cidadão e militante do PSD tinha direito a recorrer e recorreria. Mas o que fica disto tudo é a situação lamentável — nem digo por mim, digo pelo presidente do PSD, que não merece esta tentativa de o diminuírem publicamente. O líder do partido nunca pode ser diminuído publicamente e particularmente não pode ser diminuído pelos brutus que lhe tentam meter uma faca nas costas.

Isto deixa alguma mancha para a opinião pública e os eleitores?

Não sei, mas este processo não passa de um enorme equívoco, por falta de bases, de entendimento das questões, por procedimentos precipitados, por falta de prudência. Estou absolutamente convicto de que em breve esta situação ficará clara. O presidente do Conselho de Jurisdição [Paulo Colaço] tem uma atitude canhestra, de tentar diminuir a margem de manobra e a influência do presidente do PSD.

Odemira: “Governo está a chorar lágrimas de crocodilo”

Esteve em Odemira esta semana, viu de perto a situação dos trabalhadores. Na entrevista à RTP3, Rui Rio apontou o dedo a todo o poder político, mas em ao Ministério da Administração Interna. O ministro Eduardo Cabrita tem condições para continuar no cargo depois deste episódio?

Isso é lá com o primeiro-ministro. Aquilo que vi, falando com trabalhadores e empresários, é de uma enorme irresponsabilidade e ineficiência do Governo. E aparentemente há mais Odemiras no país…

A Polícia Judiciária diz que está a investigar vários casos.

Sim, é uma evidência indesmentível da irresponsabilidade e ineficiência do Governo. O Governo deixou passar a situação, deixou criar a situação, deixou que ela se agigantasse e não ligou nada a isto. O PSD há dois anos e tal que anda a denunciar a situação, já duas vezes membros do grupo parlamentar do PSD foram ao local, constataram a situação, denunciaram a situação, apresentámos instrumentos de intervenção política no Parlamento e, afinal, nada aconteceu. O Governo agora vem chorar lágrimas de crocodilo como se não fosse nada com ele. Isto é muito com ele, isto deslustra o nosso país.

Ainda a propósito de Odemira, concorda com a questão da requisição civil do empreendimento Zmar, que é turístico mas também tem habitações de primeira habitação. E foi ou não a melhor forma de assegurar a segurança destes mesmos trabalhadores?

Não, não foi a melhor forma. O Governo reagiu de qualquer maneira, atribuladamente, atabalhoadamente e está a ter decisões com alguma irracionalidade, falta de ponderação, que podiam ter sido evitadas e deviam ter sido evitadas com um comportamento correto, prudente. O está a acontecer é a evidência de irresponsabilidade e de ineficiência do Governo.

Novo Banco. “O Ministério Público tem de agir e vai agir”

Adão Silva, um outro tema que também está a marcar a agenda mediática e política, o Novo Banco, Rui Rio disse na entrevista à RTP, que vai entregar uma exposição sobre o Novo Banco à PGR. O Governo pode ter tido uma gestão criminosa na venda do Novo Banco?

Não sei se é criminosa. O que PSD quer é que o MP se inteire absolutamente da situação e desenvolva a investigação que tem de desenvolver e se chegar à conclusão que há aqui matéria criminal obviamente tem de acusar. Não estamos neste momento nesta fase. Estamos apenas a denunciar detalhadamente, escalpelizando a situação e agora o MP tem de agir e vai agir. Se não agir seria o descrédito total.

No plano político ainda não é claro de que forma é que o Governo vai garantir a nova injeção de capital do Novo Banco. Se for preciso um orçamento retificativo para aprovar essa nova tranche do empréstimo o Governo pode contar com o PSD?

Acho que não vai ser preciso. Aquilo que é preciso é que fique muito claro, de uma vez por todas, que aquilo que os contribuintes andam a pagar tem razão de ser, que não estão aqui a exigir pagamentos que não têm razão de ser. Há muito mistério, muita opacidade. Ninguém sabe onde está o contrato de venda, está metido num cofre e a chave do cofre desapareceu. neste exercício estranho, quase esquizofrénico, Centeno, que era ministro e promoveu a venda, agora é governador do Banco de Portugal e em vez de estar preocupado com a verdade dos factos anda a defender o anterior ministro das Finanças — ele próprio. O folhetim do Novo Banco é uma monstruosidade, um susto, onde quem está a perder são os portugueses.