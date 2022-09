Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No mesmo dia em que Joaquim Miranda Sarmento, líder parlamentar do PSD, apresentou o pacote do partido para fazer face à inflação, os socialistas lançaram-se à jugular do adversário, dizendo que o partido nada mais queria do praticar “caridadezinha” e seguir um caminho assistencialista para fazer face à crise. Luís Montenegro não se ficou, antecipando-se a António Costa, e garantiu que o Executivo ia apresentar medidas curtas e um programa de apoio que, além de tardio, teria propostas “travestidas” ou muito semelhantes àquelas que foram apresentadas em primeiro lugar pelo PSD.

Esta segunda-feira, António Costa apresentou finalmente o pacote de emergência do Governo e daí resultam duas leituras imediatas: o envelope financeiro do Executivo socialista é superior (2,4 mil milhões contra 1,5 mil milhões do PSD) e o caminho que as duas forças políticas apresentam para atingir os mesmos resultados (proteger famílias, classe média e pensionistas) é muito diferente. Sobretudo num pormenor: onde os sociais-democratas defendem redução de impostos, os socialistas preferem transferências pontuais e compensações de outra natureza.

Vale alimentar de 40 euros por mês até ao 3º escalão do IRS – IGNORADA

Na mesma linha da proposta aos pensionistas, o PSD propunha a atribuição, também entre setembro e dezembro, de um vale alimentar no mesmo valor de 40 euros por mês a todos os que estão na vida ativa e auferem um rendimento até ao 3º escalão do IRS (mais de 10 732 até 20 322 euros).

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.