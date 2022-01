Adiamentos, um pré-julgamento e a liberdade. O que se passa no processo de Rendeiro na África do Sul? Sete respostas para perceber o caso

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

De cada vez que João Rendeiro entra na sala de julgamento do tribunal de Verulam, na África do Sul, e as câmaras começam uma nova transmissão em direto, o pensamento é inevitável: “Isto não vai ficar resolvido hoje.” O antigo presidente do Banco Privado Português (BPP) era procurado pelas autoridades portuguesas depois de fugir do país a meio de setembro do ano passado, quando a Justiça se preparava para fazer cumprir a pena de prisão de cinco anos e oito meses a que foi condenado. Rendeiro acabou por ser detido a 11 de de dezembro num quarto de um alojamento em Durban e, desde então, já se deslocou ao tribunal várias vezes. Os passos repetem-se a cada apresentação ao juiz do Tribunal de Verulam: o banqueiro sai da prisão de Westville em carrinhas da polícia — no início, juntamente com outros detidos; mais recentemente, de forma isolada e com forte escolta policial — e é levado para o tribunal; há um período de espera até que o seu processo seja chamado; entra na sala; ouve o que o juiz tem para dizer; profere duas ou três palavras, esclarecimentos básicos; sai da sala do julgamento; regressa a Westville. Tem sido assim no último mês e meio.

Mas, durante este tempo, o destino de João Rendeiro continua sem uma decisão à vista. Houve sessões adiadas, atrasos no envio da documentação oficial, mudanças de tribunal, selos dos processos quebrados, devolução dos processos à origem (entenda-se, a Portugal) e um sem número de outros incidentes (processuais ou não). Será isto normal? Será mesmo assim que o processo deve decorrer e, na verdade, a Justiça sul-africana está, simplesmente, a cumprir e respeitar todos os trâmites legais?

Apresentamos sete perguntas e respostas para perceber o que está a passar com o caso do antigo banqueiro português.

Porque é que o julgamento do caso Rendeiro está sempre a ser adiado?

Ao acompanharmos o caso de João Rendeiro na África do Sul, a partir de Portugal, a sensação que pode ficar é a de que o caso está sempre a ser adiado. Mas é preciso distinguir aqui dois momentos desde o dia 11 de dezembro, quando o antigo banqueiro foi detido num hotel de Durban. Nessa altura, as várias aparições de João Rendeiro no tribunal, num intervalo de poucos dias, tinham uma razão de ser: a sua detenção precisava de ser validada por um juiz e era imperativo que lhe fosse decretada uma medida de coação. Ou seja, o magistrado responsável pelo processo tinha que decidir se João Rendeiro ficava em prisão preventiva (ou domiciliária) à espera do início do julgamento do processo de extradição ou se, pelo contrário, saía em liberdade, sob caução, como pediu a sua advogada.

Durante uma semana, esta audição foi sofrendo vários percalços. Primeiro, a defesa começou por pedir adiamentos ao julgamento para poder estudar o processo; depois, o tribunal foi sendo confrontado com vários problemas técnicos — incluindo uma falha de energia no edifício — que obrigaram arguido, procuradores e juízes a mudarem-se para as instalações do Tribunal de Família de Verulam, a 100 metros do local onde era suposto Rendeiro ser ouvido; pelo meio, ainda houve um feriado (16 de dezembro, Dia da Reconciliação, uma data relevante no calendário das comemorações no país); e só a 17 de dezembro o juiz comunicou finalmente a sua decisão: Rendeiro ficaria preso, pelo menos, até ao dia 10 de janeiro.

Deveria começar, nesse momento, uma segunda fase deste caso: o julgamento do processo de extradição. Mas não foi isso que aconteceu.