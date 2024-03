ADN tirou três deputados à AD que ainda somaria mais um mandato com IL em coligação pré-eleitoral

Ainda fará correr muita tinta o fenómeno ADN nas legislativas deste ano. O partido, liderado por Bruno Fialho, passou de uma votação de 10 mil eleitores em 2022 para 10 vezes mais, atingindo os 100 mil. A AD foi-se queixando de que podia estar a haver confusão na hora de votar com as duas siglas e denominações, mas, como a CNE (Comissão Nacional de Eleições) avisou no domingo, já não havia nada a fazer. “É um debate fora do tempo”, declarou o seu porta-voz, Fernando Anastácio.

Depois dos votos, a contagem resultou nessa decuplicação de votos para a ADN – Alternativa Democrática Nacional que, assim, terá direito a pedir a subvenção partidária e que pode chegar aos 390 mil euros. E o cenário final podia ser outro.

Mas terá mesmo havido confusão? Ricardo Ferreira Reis, diretor do centro de sondagens da Universidade Católica, acredita que possa ter havido mesmo engano. É que, segundo a análise que fez e que contou à História do Dia do Observador, a divulgar esta terça-feira, a votação no ADN “acompanhou os votos da AD. É mais forte nos distritos em que a AD é mais forte e é mais fraco nos distritos em que a AD é mais fraca”. O professor de economia vai mais longe. A correlação de votos entre AD e ADN em eleições passadas é negativa, ou seja, quando um sobe o outro desce, o que significa que são partidos de transferência, mas nestas eleições a correlação foi positiva. “O que indica complementaridade, cresce um e cresce o outro. Estando em áreas de sobreposição é estranho estar a acontecer e é significativo”.

Segundo dados divulgados por este economistas, no caso da AD com o Chega a correlação é negativa em 60%, no caso da AD com o ADN que era negativa de 18% nestas eleições foi positiva em 40%. O que se torna uma irregularidade estatística. “Aconteceu qualquer coisa que não é apenas um fenómeno social, político, é algo mais profundo”.

ADN tirou três deputados à AD

Ainda que o exercício possa subvalorizar o eleitorado do ADN, nas contas feitas pelo Observador — e considerando os votos a mais que o partido obteve nestas eleições face a 2022 em que não concorreu em todos os círculos eleitorais — a votação expressiva neste partido conduziu a menos três mandatos para a AD. Ou seja, se esses votos tiverem sido por engano, então a AD teria fechado as contas de domingo (ainda sem os dois círculos da emigração) com mais três deputados, ou seja, com um total de 82 mandatos.

Essa eventual transferência aconteceu em Lisboa, Coimbra e Viseu. Em Lisboa, a AD em vez de 14 ficaria com 15 deputados. O PS ficaria exatamente ao contrário, com 14 deputados em vez dos 15 que obteve. A AD ficaria, assim, à frente do PS também em Lisboa.

Outro deputado que o PS perderia seria o de Viseu. A AD elegeria quatro deputados (em vez dos três que conseguiu) e no distrito considerado, em tempos, o cavaquistão, o PS e o Chega ficariam, ambos, com dois deputados. Na contagem de domingo, AD e PS ficaram empatados em termos de mandatos (3).

É precisamente ao Chega que a AD roubaria, com os votos do ADN, o outro deputado, neste caso de Coimbra. Ficaria, tal como o PS, com quatro mandatos. O Chega ficaria apenas com um.

Nestas contas, no final, a AD conseguiria os tais 82 deputados, o PS ficaria com 75 mandatos e o Chega com 47. A direita (AD mais IL) somariam, neste cenário, 90 deputados e ultrapassariam os 89 que ficariam nas esquerdas (PS, Bloco, CDU, Livre e PAN). “O crescimento do ADN é uma marca desta eleição. Estaríamos num cenário diferente se não tivesse sido isso. E presumo que o crescimento é motivado por uma circunstância, e não por adesão ao partido, mas condiciona o resultado final”, comentou, na noite eleitoral, Rui Rocha, da Iniciativa Liberal.