Adriano Moreira. "A democracia cristã fez a União Europeia. Agora é da extrema-direita. Mas que conversa é esta?"

Adriano Moreira tinha menos de 40 anos quando foi chamado por Salazar para ser ministro do Ultramar no Estado Novo. O jovem advogado, que era simpatizante da oposição, aceitou e manteve-se dois anos no Governo. Depois do 25 de Abril, manteve-se na vida política: deputado, presidente do CDS e membro do Conselho de Estado até 2019. Em 1974, publicava o livro “A Europa em Formação”, uma das primeiras obras em português sobre o processo da construção europeia.

Hoje, aos 98 anos de idade, Adriano Moreira diz-se desiludido com o estado da União Europeia. O Brexit é um dos sinais mais evidentes — “nunca vi um disparate destes na história inglesa”, afirma — de que “faltam os homens que fizeram a Europa”. Em entrevista, Moreira cita as memórias de Jean Monnet para apontar um dos principais problemas da Europa de hoje: é um projeto a que faltam as bases culturais. Se pudesse voltar a começar, começava pela cultura, disse em tempos Monnet, um dos pais fundadores da integração europeia.

Esta entrevista a Adriano Moreira foi feita em 11 de março de 2019, destinada a integrar o Arquivo Europeu de Vozes, um projeto organizado pelo coletivo europeu Arbeit an Europa que tem como principal objetivo reunir as memórias de personalidades de toda a Europa (além das fronteiras da UE) que, tendo nascido antes da Segunda Guerra Mundial, testemunharam desde o início todo o processo de construção da identidade europeia contemporânea. Mais do que reunir factos históricos, o Arquivo pretende olhar para a Europa como uma identidade cultural e ajudar a perceber — através de histórias de vida concretas — o modo como a identidade europeia foi ganhando corpo nos vários países que compõem o continente.

O projeto foi lançado em setembro e as cerca de 50 entrevistas, com pessoas de diferentes nacionalidades, vão ser publicadas semanalmente até ao final do ano na página do arquivo.