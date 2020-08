Ainda assim, a primeira abordagem deverá ser semelhante à que a PSP privilegiou durante o estado de emergência: pedagógica. O que significa que antes de passarem à intervenção direta, como aquela que o Governo pediu quando os casos positivos dispararam em Lisboa, os agentes deverão sensibilizar os adeptos estrangeiros para as regras vigentes na Área Metropolitana (que serão revistas em Conselho de Ministros esta quinta-feira 14 de agosto, já com a prova a decorrer, mas que, ao que tudo indica, não deverão sofrer alterações), e explicar-lhe que, para já, estão proibidas as concentrações de mais de dez pessoas e o consumo de álcool na via pública.

“Estamos prontos para os receber” para os ajudar. (…). A PSP está preparada para receber os adeptos. Toda a PSP estará preparada para, desde o momento em que sejam avistados, fazê-los sentir-se bem-vindos e impelir qualquer ato improvável”, justificou o comandante Paulo Pereira.

Apesar de as portas dos estádios estarem fechadas, tanto as imediações da Luz como de Alvalade vão estar também sob o radar policial. Segundo Francisco Alves, à frente da divisão responsável pelo policiamento ao jogos, todas as pessoas e viaturas que circularem nos perímetros exteriores vão ser fiscalizadas. A recomendação, por isso, é que entre as 15h e as 23h dos dias dos jogos, as pessoas evitem aproximar-se destas zonas, porque vão enfrentar cortes no trânsito. Já no interior do estádio, depois de um controlo apertado das entradas que estão já definidas, haverá também polícias a confirmar se nada falhou nos outros controlos de segurança.

A PSP não avança quantos operacionais da Unidade de Trânsito, da Unidade Especial de Polícia e outros agentes vai ter na operação. A resposta também ela será “dinâmica” de acordo com as necessidades.

TAP, NAV e hotéis sem previsões. Câmara sem respostas para dar

Certo é que, para já, nem TAP nem Navegação Aérea de Portugal (NAV) notaram qualquer aumento no número de voos, comerciais ou privados, ou de passageiros com destino a Lisboa durante as próximas semanas.“As únicas alterações no tráfego associadas à Liga dos Campeões dizem respeito aos voos das próprias equipas, tendo dado entrada oito pedidos, dos quais sete diretos a Lisboa e um que veio por Faro”, disse fonte oficial da NAV ao Observador. Já a TAP confirmou um “aumento do fluxo de passageiros” sem qualquer relação com a prova, mas “fruto da retoma que está a fazer para múltiplos destinos”. É expectável que, com o avançar da competição, inúmeros adeptos dos clubes em prova viajem para Portugal, para acompanhar as suas equipas.

Responsáveis de vários hotéis de Lisboa garantiram também ao Observador que, pelo menos até à data, não sentiram qualquer efeito no número de quartos reservados para as próximas semanas, pelo que é impossível fazer as contas aos adeptos dos oito clubes ainda em prova que estarão neste momento a preparar-se para viajar até Lisboa — já para não falar das claques organizadas, que também não quererão deixar de marcar presença numa fase final tão importante como esta. Sobretudo se os seus clubes continuarem a seguir em frente.

Contactada pelo Observador, fonte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras lembrou que as fronteiras terrestres estão abertas e apenas sujeitas a operações de controlo de rotina. E os passageiros vindos de avião de países da União Europeia ou do Reino Unido não são obrigados sequer a fazer testes ao novo coronavírus ao chegar ao país; têm apenas de passar pelos pórticos de controlo de temperatura.