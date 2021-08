“Os líderes afegãos têm de lutar por eles mesmos, pela sua nação. Não me arrependo da minha decisão.” Esta foi a resposta de Joe Biden na terça-feira quando confrontado com a possibilidade de voltar atrás com a decisão de retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão, num momento que os talibã controlam cada vez mais regiões do país e estão a aproximar-se de Cabul — esta sexta-feira, as forças rebeldes conseguiram conquistar uma cidade a 50 quilómetros da capital.

A cumprir os 200 dias de mandato, o problema afegão não é o único que tem tirado brilho à administração de Joe Biden — um Presidente muito longe de conseguir “unir o país e sarar a América”, como prometeu no discurso após a vitória nas eleições. Desde a pandemia, que está novamente fora de controlo nos Estados Unidos, à divisão dentro do Partido Democrata, passando pela demissão do governador de Nova Iorque (ex-aliado do Presidente), são vários os motivos que têm dado dores de cabeça ao Presidente norte-americano nestes primeiros tempos. Tudo isto num contexto em que o chefe de Estado continua ainda com o fantasma de Donald Trump (cuja aprovação ainda é significativa na sociedade norte-americana) e de uma possível recandidatura em 2024.

A própria popularidade de Joe Biden já teve melhores dias. Segundo uma sondagem da Universidade Quinnipiac, a aprovação do Presidente dos EUA sofreu uma queda em agosto — 46% dos americanos aprova a sua atuação, enquanto 43% responderam negativamente. Em maio, 49% dos inquiridos eram favoráveis, contra 41%.

Biden insiste em retirar tropas do Afeganistão e arrisca assistir ao controlo do país pela Al-Qaeda

“A probabilidade de os talibã controlarem o país inteiro é extremamente improvável.” Esta frase foi proferida em julho por Joe Biden — numa altura em que a situação no Afeganistão não se tinha agravado tanto como nos últimos dias. No entanto, passado um mês, as tropas rebeldes estão a conseguir conquistar grandes parcelas do território afegão — e já há várias reações da comunidade internacional e dentro dos EUA a contestar a decisão do Presidente norte-americano.

As críticas somam-se e vêm de vários setores da sociedade. Ryan Crocker, ex-embaixador norte-americano no Afeganistão, denunciou “a desordem” a que Joe Biden vetou o país. Paul Rieckhoff, um veterano de guerra que esteve no conflito no Bagdade e em Cabul, alertou para o facto de líderes americanos poderem vir a arrepender-se caso não decidam ajudar militarmente o país: “Quando os talibã começarem a mandar vídeos de pessoas decapitadas, vai ser impossível voltar atrás”.

Já o líder republicano no Senado, Mitch McConnell , vincou que a “estratégia de Biden transformou uma situação estável e imperfeita numa humilhação e numa emergência global”. Em termos políticos, mesmo dentro do Partido Democrata, tem existido alguma oposição à retirada das tropas, principalmente da ala mais moderada.