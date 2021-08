A rápida ascensão ao poder dos talibãs no Afeganistão tornou-se também uma dor de cabeça para as redes sociais. Em 1996, quando os o mesmo grupo tomou o controlo da capital afegã, Cabul, não havia sequer Hi5 ou MySpace. Porém, atualmente vivemos numa era na qual os porta-vozes do movimento podem fazer contas no Twitter e do Facebook (que detém também o Instagram e o WhatsApp). Mas podem mesmo? Depende da rede social. Num ano em que o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, continua banido de quase todas estas plataformas, o Facebook e o Twitter lidam de forma díspar com esta questão.

Independentemente de opiniões, esta questão não sido fácil para as redes sociais. Por um lado, como explicou um porta-voz do Facebook ao Observador, os “talibãs foram sancionados como organização terrorista pela lei dos EUA”. Por causa disso, estão banidos das redes sociais lideradas por Mark Zuckerberg. “Isso significa que removemos contas mantidas por ou em nome dos talibãs e proibimos elogios, apoio e representação deles”, diz o mesmo responsável da rede social.

Já no Twitter, o caso muda de figura. Questionada sobre se os talibãs são um movimento terrorista, a empresa remete-se ao silêncio. Às várias pergunta do Observador, incluido a pergunta sobre se consideram os talibãs um movimento terrorista, um porta-voz do Twitter respondeu: “A situação no Afeganistão está a evoluir rapidamente”. E continuou: “Também estamos a testemunhar pessoas no país usando o Twitter para procurar ajuda e assistência”. Mesmo assim, deixa uma promessa: “A principal prioridade do Twitter é manter as pessoas seguras e permanecemos vigilantes.”