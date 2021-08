Não faz sentido justificar a saída dos EUA do Afeganistão falando numa “guerra impossível de vencer” – os EUA têm soldados em inúmeros países, há muito mais tempo, desde a Coreia do Sul até ao Japão (passando pela Europa), lembra o académico norte-americano Thomas Barfield, presidente do American Institute for Afghanistan Studies que começou nos anos 70 a fazer estudos antropológicos no país.

Em entrevista por Skype ao Observador, Barfield sublinha: no Afeganistão “não estavam mais do que 2.500 soldados americanos, há muito que só soldados afegãos lá morriam e gastava-se, ali, alguns milhares de milhões de dólares por ano? Isso não é nada, é como pagar uma apólice de seguro para não ter problemas“.

Agora, com uma saída “mal planeada”, Joe Biden “criou um problema onde ele não existia“, revelando instintos “bastante fracos para a política externa”, lamenta o autor de obras como “Afghanistan: A Cultural and Political History“. O que teria feito Trump? Nunca saberemos, diz Barfield, suspeitando que se o republicano tivesse vencido os EUA iriam continuar no Afeganistão, de alguma forma, porque Trump tinha um “sexto sentido quase reptiliano” para coisas que (lhe) podiam correr mal.

Algumas pessoas já tinham avisado que o poder no Afeganistão poderia voltar para as mãos dos talibãs, alguns meses após a saída formal dos EUA (prevista para até 11 de setembro deste ano). Mas, conhecendo o país como conhece, ficou surpreendido por ver essa tomada de poder acontecer até antes da saída dos norte-americanos?

Fiquei surpreendido com a rapidez com que aconteceu, confesso. Mas, entretanto, lembrei-me que aconteceu exatamente o mesmo com os talibãs, em 2001. Nessa altura, quando os americanos entraram, com menos de 400 soldados no terreno, muita gente dizia que a entrada seria muito difícil, que seriam meses ou anos de guerra… E o que aconteceu foi justamente o contrário: em menos de 10 semanas os talibãs desapareceram – e não houve batalhas decisivas. O Afeganistão não é uma terra de grandes batalhas decisivas: as pessoas avaliam quem é que vai vencer e quem é que vai perder – e as transições acontecem rapidamente. No Afeganistão, a perceção de poder é o poder, em si mesmo.

Mas o que aconteceu, na sua leitura, para que os talibãs tenham avançado já?

Tudo isto foi desencadeado pelo facto de os americanos terem deixado de prestar apoio aéreo. Nos últimos anos vivia-se um impasse, um equilíbrio precário, porque cada vez que os talibãs apareciam em grandes números, graças ao apoio aéreo era sempre possível destruí-los imediatamente. Uma caravana de carros cheios de talibãs às portas de Cabul? Boa sorte… os americanos mandavam para lá meia dúzia de drones e davam logo cabo deles. Em princípio, esse estado de coisas poderia ter continuado eternamente… Porém, assim que os americanos começaram a sair das bases aéreas, os afegãos ficaram praticamente sem apoio e com muito poucos meios aéreos de combate.

E, do ponto de vista político, o que levou o presidente (Ashraf) Ghani a sair?

Ghani foi desbaratando o seu apoio, internamente, ao longo do tempo – inclusivamente com os “senhores da guerra” regionais. Logo em 2009, penso eu, quando ele se estava a candidatar pela primeira vez, Ghani era visto como um tecnocrata, o tipo ideal aos olhos de entidades como a embaixada, o Banco Mundial, era exatamente o tipo de homem de que o Afeganistão precisava. Mas eu perguntei a um responsável da NATO com quem falei o que é que os militares pensavam de Ghani – e ele disse-me que o sentimento geral era de que ele não era a pessoa certa. E porquê? Ele respondeu-me: “Ouça… conhece alguém que esteja disposto a morrer por Ashraf Ghani?”. Foi logo aí que percebi que o Afeganistão precisava de um Winston Churchill, mas acabou por ter um Neville Chamberlain.