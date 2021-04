Mas a Agência não tinha dito que a vacina não provocava esses coágulos?

A meio de março, a entidade reguladora afirmou que a vacina da AstraZeneca não estava ligada a um aumento do risco geral de coágulos, mas alertou que podia estar relacionada a casos muito raros de trombos associados a níveis baixos de plaquetas. Em 20 milhões de vacinados com a AstraZeneca no Espaço Económico Europeu e Reino Unido até 16 de março, 25 reportaram estas reações adversas.

Cerca de duas semanas após este primeiro comunicado, a 31 de março, a Agência Europeia do Medicamento repetiu que “uma relação causal com a vacina” não fora “comprovada”, mas era “possível” e que “análises adicionais” estavam “em andamento”. Além disso, acrescentava que a revisão da evidência científica não identificara nenhum fator de risco (idade, sexo ou historial médico, por exemplo) na origem destes eventos “muito raros”.

Ou seja, “a relação causal com a vacina” não estava “comprovada”, mas era “possível” e merecia “uma análise mais aprofundada”, avançava a agência nesse comunicado. Ainda assim, os benefícios da vacina no combate à Covid-19 — uma doença que, repita-se, também origina quadros de coagulação sanguínea que podem resultar em morte — continuavam a superar o risco associado às reações adversas da vacina, fazia questão de sublinhar de novo a EMA.

Só que numa entrevista publicada no jornal italiano Il Messagero, o chefe da estratégia de vacinação da Agência Europeia do Medicamento, Marco Cavaleri, afirmou que “há claramente uma associação [dos casos de coagulação sanguínea] com a vacina” e que tromboses cerebrais por deficiência de plaquetas parecem ser o principal evento a ser investigado. O responsável explicou ainda que procuraram obter “uma imagem clara do que se está a passar, para definir precisamente esta síndrome induzida pela vacinação”. E que, “entre os vacinados, há mais casos de trombose cerebral em pessoas mais jovens do que seria de esperar.No entanto, e tal como a agência disse esta quarta-feira, não se sabe o que provoca essa reação.

O que vai fazer Portugal?

Nem a Direção-Geral de Saúde (DGS), nem o Infarmed reagiram ainda às novidades da Agência Europeia do Medicamento. Mas o primeiro-ministro António Costa considerou fundamental que haja uma “uma atuação coordenada” na União Europeia sobre o que fazer com a vacina da AstraZeneca e a novidade de que ela, embora raramente, pode gerar eventos tromboembólicos. O líder do Executivo remeteu as decisões para os técnicos, de quem espera uma “posição clara, compreensível e que dê tranquilidade”.

Estas declarações reiteram aquilo que, numa reunião virtual com os autarcas dos seis concelhos com uma incidência acima de 240 casos positivos de infeção pelo SARS-CoV-2 em 14 dias por 100 mil habitantes, António Costa já tinha dito, defendendo uma atuação homogénea dentro do espaço europeu. Mas “se houver um berbicacho [com a vacina da AstraZeneca] terá inevitáveis consequências no processo de vacinação”, avisou.

Já esta quarta-feira, durante a visita a uma escola, o primeiro-ministro disse esperar que no próximo fim de semana, em que professores e funcionários escolares vão ser vacinados contra a Covid-19, “nada se perturbe com as decisões da Agência Europeia do Medicamento”. Descansa-o, no entanto, que a escola não seja um local de risco desde que se cumpram as medidas de contenção.

Enquanto a Agência Europeia do Medicamento anunciava as conclusões da sua investigação, Jerónimo de Sousa, líder do Partido Comunista Português visitava um centro de vacinação no Seixal. Questionado sobre as notícias da conferência de imprensa da entidade reguladora, o secretário-geral do PCP sublinhou que a solução da AstraZeneca é segura e deve continuar a constar no arsenal de vacinas contra a Covid-19.