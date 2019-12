Para a Tabaqueira, há que esperar: “O número de homens e mulheres que irão continuar a fumar irá manter-se praticamente estável num futuro próximo e, para esses, faz sentido a disponibilização de alternativas que tenham o potencial de serem menos nocivas do que os cigarros”, diz o comunicado da empresa referindo-se a dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre tabagismo. Miguel Matos, o diretor-geral da empresa, avisa mesmo: “A comunidade médica deveria considerar cuidadosamente o impacto que as mensagens imprecisas e incompletas poderão ter sobre aqueles que já mudaram para alternativas melhores do que continuar a fumar”.

Em considerações enviadas ao Observador, Susana Santos, técnica da DECO, admite que “algumas investigações associam o uso de cigarros eletrónicos a tentativas bem sucedidas de deixar de fumar, enquanto outras apontam no sentido contrário, sugerindo um potencial efeito negativo no cumprimento desse objetivo”. De um lado, a DGS recordou que os estudos sobre o assunto são “ainda preliminares e com diversas limitações metodológicas”. Do outro, a Tabaqueira também ressalva que “a composição química do aerossol, por si só, não é suficiente para permitir conclusões sobre o potencial risco de redução do risco de um produto”.

Ou seja, todas as partes concordam que se sabe pouco sobre o caso. Vamos então ao pouco que se sabe exatamente.

O que dizem os muitos estudos?

Há mais dúvidas que certezas: por isso o melhor é evitar

Em resposta ao Observador, a Direção-Geral de Saúde baseia a sua tomada de posição em artigos científicos publicados e revistos. Um deles, publicado no American Journal of Physiology, diz que “a exposição aguda a cigarros eletrónicos causa inflamação e stress oxidativo endotelial pulmonar em indivíduos jovens, saudáveis e não fumadores”. Após analisar 10 pessoas entre os 23 e os 32 anos, os cientistas descobriram que a inalação de aerossóis em cigarros eletrónicos sem nicotina” provoca problemas no endotélio, uma camada que reveste a parede interna de todos os vasos sanguíneos e que é importante para regular a pressão arterial.