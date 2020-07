O uso obrigatório de máscaras de proteção para prevenir a propagação do novo coronavírus começou por ser um tema de discussão em vários países, incluindo Portugal, com vozes contra e a favor da sua utilização — até passar a ser uma obrigação. Praticamente todos os países atingidos pela pandemia impuseram o seu uso, mas, à medida que o vírus vai sendo mais estudado, também as regras vão mudando. E se até aqui se podia evitar o uso de máscara caso fossem mantidas distâncias de segurança de dois metros entre as pessoas, com a Organização Mundial da Saúde a alertar para a transmissão do vírus pelo ar há já regiões da Europa a apertarem mais as regras.

Em Portugal, na habitual conferência de imprensa sobre a pandemia, a ministra da Saúde Marta Temido afastou esta sexta-feira a hipótese de passar a ser obrigatório o uso de máscaras na rua em Portugal, lembrando que a sua utilização é já imposta em espaços comerciais e de serviços. “Não vemos necessidade de adoção de outras medidas“, disse. Ainda assim, a ministra admitiu que este é um “tema em aberto” e serão sempre avaliadas as várias opções. E a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, lembrou a importância do distanciamento social e de as famílias viverem em “bolhas” sem grandes convívios com outros agregados familiares — uma das razões que invocou para não reabrir os parques infantis. Para já, o distanciamento social continua a ser o preferido pelas autoridades de saúde.

As recomendações do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, atualizadas em finais de junho, são de que todos devem usar máscaras em locais públicos ou junto a pessoas com quem não habitem, especialmente quando não é possível manter as distâncias de segurança. As máscaras não devem, no entanto, ser usadas por crianças com menos de dois anos ou por pessoas que não consigam retirá-las em segurança.

Estes conselhos entraram em cada país de forma diferente. E mesmo dentro de cada um deles as regras podem mudar de região para região, como em Espanha; por estado, como na Alemanha; ou por país no caso do Reino Unido. O Observador resume aqui as regras vigentes nalguns dos países europeus, incluindo Portugal.

Portugal

A Direção-Geral da Saúde, que começou por ser mais resistente ao uso das máscaras, acabou em abril por recomendar o seu uso depois de vários estudos mostrarem que podiam “reduzir a deteção de RNA de coronavírus em aerossóis, com uma tendência para redução em gotículas respiratórias”, ou seja, podiam “prevenir a transmissão de coronavírus para o ambiente, a partir de pessoas sintomáticas, assintomáticas ou pré-sintomáticas”.

Partindo do princípio que um “infetado é transmissor do vírus desde dois dias antes do início de sintomas, sendo a carga viral elevada na fase precoce da doença”, a DGS estabeleceu assim que as máscaras deviam ser usadas por todos em espaços interiores fechados com um número elevado de pessoas [supermercados, farmácias, lojas ou estabelecimentos comerciais, transportes públicos], sempre como medida de proteção adicional ao distanciamento social, à higiene das mãos e à etiqueta respiratória.

No entanto, à medida que foi implementando regras específicas para cada setor, foi especificando outras regras. Dentro das empresas os trabalhadores devem usar máscaras sempre que se levantem dos seus lugares. Nos ginásios ou em locais de prática desportiva a máscara só pode ser retirada no momento do exercício. Já nas escolas, o uso de máscara é obrigatório para professores e alunos com mais de 10 anos. Nas creches e jardins de infância apenas os adultos usam máscaras.

Alemanha

Na Alemanha é obrigatório o uso de máscaras cirúrgicas ou comunitárias em todos os transportes públicos, em todos os estabelecimentos comerciais e nas escolas. Foi também dada autonomia a cada um dos 16 estados para decidir se o uso devia ser recomendado noutros locais.

No estado de Bavária por exemplo, até 1 de julho o uso de máscaras era obrigatório em eventos culturais, agora cada espetador já pode retirar a sua máscara mal se sente no seu lugar. Também a partir de 1 de julho houve alterações às regras no uso de máscaras em transportes e nas lojas e supermercados: se ao balcão existir um separador em vidro ou em acrílico, os funcionários já não são obrigados a estar de máscara. No setor do turismo voltaram a ser permitidos passeios em grupo, no entanto todos devem usar máscara.

Espanha

Em Espanha, até agora a obrigação de uso de máscaras de proteção facial limita-se aos transportes públicos e ao interior das lojas. O uso não é obrigatório ao ar livre. Nas escolas, para os alunos entre os 11 e os 18 anos, o uso é somente obrigatório quando não for possível manter a distância de segurança entre os alunos.

Esta semana, no entanto, a Catalunha, as Ilhas Baleares e a região da Estremadura anunciaram medidas mais restritivas, depois de a OMS vir alertar para o facto de o vírus circular pelo ar, através dos aerossóis transmitidos por quem esteja infetado quando fala, espirra ou tosse. Nestas regiões, o uso de máscaras tornou-se obrigatório ao ar livre.