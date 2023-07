As orientações são radicalmente contrárias. Numa escola em Lisboa, os pais de uma turma do 3.º ano foram avisados de que só poderiam devolver os manuais escolares — e ter acesso ao voucher que lhes dará livros gratuitos no próximo ano letivo —, se não estivessem preenchidos nem a lápis nem a caneta. Completamente apagados. Noutra, na periferia da capital, são aceites os manuais independentemente do estado em que estejam. A falta de uma orientação clara desde o início do ano letivo não deixa só os pais sem saber o que fazer — ou então a apagar livros em contrarrelógio. Para os diretores das escolas está a ser uma verdadeira dor de cabeça avaliar em que condições um livro pode ou não ser devolvido. E, se essa orientação não chegar, muitos pais podem sair prejudicados.

Depois da suspensão da devolução dos livros durante a pandemia, os alunos do 3.º e 4.º anos têm este ano de devolver os manuais que usaram durante um ano, mas muitos pais só souberam disso dias antes de lhes ter sido pedido que devolvessem os manuais — e sem grandes vestígios de uso. Numa escola em Lisboa, alguns pais de alunos do 3.º ano — o ano em que o problema está a ter maior expressão — relataram ao Observador que tiveram cinco dias para apagar e devolver os livros, desde o momento em que a escola os informou desta obrigatoriedade.

Sem uma indicação clara nesse sentido desde o início do ano, muitos pais foram apanhados de surpresa e o cenário foram filas de encarregados de educação a apagar livros em contrarrelógio para que a escola os aceitasse. É que se não apresentassem o livro como a escola queria, perdiam o direito ao voucher que lhes dá acesso a manuais gratuitos no ano seguinte.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.