Especialistas falavam em 4 mil internamentos como limite. Ministério distancia-se do número — mas não dá outro

O Observador questionou por diversas vezes o Ministério da Saúde sobre se foi definido um patamar de emergência semelhante ao da Alemanha em Portugal, mas não obteve resposta, tal como não teve resposta sobre as estimativas do limite do SNS. O Ministério de Marta Temido limitou-se a falar nos planos de contingência dos hospitais, referindo que têm definidas fases de ativação e “as variáveis institucionais e locais que justificam uma escalada nas respetivas respostas”.

Em abril, com o final do estado de emergência, ficou a saber-se que os especialistas ouvidos nas reuniões do Infarmed tinham apontado os 4 mil internamentos como o limite que obrigaria o país a aplicar, de novo, medidas de restrição. Mas, questionado sobre se se mantinha esta meta, o Ministério da Saúde distanciou-se dessa estimativa: lembrou que o número não foi avançado nem pelo Governo nem pela Direção-Geral da Saúde (DGS), explicou que o limite “depende muito” das decisões que forem tomadas relativamente à alocação de camas — e não fez nenhuma outra previsão.

Para Mário Amorim Lopes, especialista em Economia da Saúde, a situação da Alemanha pode ajudar a perceber a fragilidade da situação em Portugal, precisamente por ser incomparável no que diz respeito ao número de camas. E dá um exemplo concreto: em 2017, Portugal tinha 3,39 camas por cada mil habitantes, enquanto a Alemanha tinha oito — ou seja, quase o triplo. “Por muito que Portugal tenha reforçado o número camas, não se constroem hospitais da noite para o dia, portanto não me parece que possa chegar perto sequer da capacidade instalada da Alemanha. Ou seja, os valores que a Merkel deu para a Alemanha eu diria que são muito mais curtos no nosso caso“, afirma o docente da Universidade do Porto ao Observador.

O especialista destaca ainda um fator para estas contas: este número de camas tem em conta o sistema nacional de saúde do país, porque na Alemanha não existe uma divisão entre o setor público e o setor privado, ao contrário do que acontece em Portugal. “O recurso à capacidade instalada do setor privado e do setor social tem sido vista como supletiva. Acho que podemos, pelo menos, questionar se esta gestão da capacidade instalada não devia ser feita como um todo, especialmente porque há vida para além da Covid, ou, pelo menos, deveria existir.”

Foi esse, aliás, o apelo deixado pelo bastonário e ex-bastonários da Ordem dos Médicos, numa carta aberta dirigida à Ministra da Saúde. “É o momento do SNS liderar uma resposta global, envolvendo, de acordo com as necessidades dos doentes, os setores privado e social, que permita aumentar o acesso a todos os cuidados de saúde com uma resposta inequívoca a todos os doentes (covid, não-covid e gripe sazonal) (…)”, lê-se no documento.

Quanto aguenta o SNS? “Isso ninguém sabe, é completa futurologia”

E está o SNS melhor agora do que estava no início da pandemia? Ao contrário de Mário Amorim Lopes, que considera não ser possível fazer essa afirmação “taxativamente”, apesar de haver indícios de que sim, Fernando Leal da Costa não tem dúvidas de que o SNS não está melhor. Para o ex-governante, Portugal não aumentou a sua capacidade no que toca aos cuidados intensivos, porque não formou especialistas suficientes para conseguirem operar equipamentos, como ventiladores, e não investiu o suficiente em termos estruturais — nem que “fossem estruturas meramente provisórias”, acrescenta.

Questionado sobre quanto, afinal, aguenta o SNS, Leal da Costa é direto: “Isso ninguém sabe, é completa futurologia“, considera o antigo governante, acrescentando que seria necessário fazer “modelos epidemiológicos”, mas que seriam extremamente especulativos. Não só porque não é possível fazer uma previsão de como será a época de gripe — a verificar-se a tendência dos países do hemisfério sul, é possível que a procura hospitalar seja inferior à dos anos anteriores, porque as medidas profiláticas para a Covid-19 também valem para a gripe —, como também não é possível prever como as pessoas se irão comportar nos próximos meses.

“Se as pessoas forem muito cuidadosas, a situação será controlável. Agora, neste momento, estamos a assistir a uma onde invernal associada a um excesso de confiança, porque houve muita gente que não respeitou as normas.”