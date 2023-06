O deputado do PSD e presidente da comissão parlamentar de Economia lamenta que o PS tenha procurado “esvaziar” a comissão de inquérito à TAP com audições sobre a privatização, mas também diz que “a estratégia não correu como queriam” devido “à sucessão de factos e acontecimentos” com os quais foi também surpreendido.

Para Afonso Oliveira a “dinâmica de trapalhadas permanentes que foram acontecendo” acabou por ser uma surpresa quanto à gestão pública da companhia. Já sobre a privatização diz que todos reconhecem que era necessária e até aponta “o novo processo lançado por este Governo, que sabe que não pode manter a TAP”, como a prova desse reconhecimento.

O deputado do PSD acusa ainda o Governo de faltar no apoio às famílias e às empresas, apesar dos bons resultados económicos e defende uma redução fiscal, acreditando que os sociais democratas “vão continuar a subir nas sondagens” e que “os resultados macroeconómicos não resolvem as incapacidades da governação”.

