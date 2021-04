Moçambique foi um dos países em que a situação mais se deteriorou desde o último relatório. No documento de 2018, o país nem sequer entrara na tabela (que inclui apenas duas categorias, a perseguição e a discriminação, não sendo atribuída classificação aos países onde não há violações significativas da liberdade religiosa), mas agora surge com a pior classificação, numa altura em que a guerra começada no final de 2017 atinge um dos seus períodos mais tensos.

O relatório da AIS aponta Moçambique como “novo neste sinistro clube” de países com organizações extremistas ativas. “O grupo jihadista Ansar al-Sunnah Wa Jama (ASW), alinhado com o Daesh, lançou uma insurreição na província maioritariamente muçulmana de Cabo Delgado, assumindo o controlo do porto de Mocímboa da Praia, uma infra-estrutura prioritária para o processamento das enormes reservas de gás natural descobertas ao largo da costa norte de Moçambique”, diz o documento. “A partir de Moçambique, os jihadistas proclamam ter estabelecido ‘províncias do Califado’ nas Comores, no norte de Madagáscar e, através do Oceano Índico, até à Indonésia, Malásia e Filipinas.”

A brutal insurreição jihadista, alimentada a partir do norte do país, veio disromper uma histórica coexistência pacífica entre religiões em Moçambique. “O sul e as cidades são predominantemente cristãos, e é no norte e nas zonas costeiras que se encontram muitos muçulmanos (a maioria sunitas). Mas as religiões tradicionais africanas estão também fortemente representadas, em particular nas zonas rurais”, diz o relatório, num segmento específico sobre o país. “As relações entre o Cristianismo e o Islamismo em Moçambique têm sido historicamente calmas, marcadas pela coexistência respeitadora e pela deferência às tradições de cada um.”

“Recentemente, no entanto, as relações têm sido desafiadas por uma crescente insurreição islamista no norte do país. A violência, consequência da pobreza, da corrupção e da frustração entre os jovens desfavorecidos, é alimentada por insurgentes islâmicos fundamentalistas que entram através dos países vizinhos e por jovens pregadores islâmicos que regressam a Moçambique com estudos em países como o Egipto, Kuwait, Arábia Saudita e África do Sul imbuídos de uma interpretação estrita do Islão”, explica o relatório.

Moçambique com 139 ataques em três anos e meio

O conflito armado no norte de Moçambique teve início em outubro de 2017, com o ataque à vila de Mocímboa da Praia, no norte da província de Cabo Delgado, perto da fronteira com a Tanzânia. Desde essa altura, calcula-se que “os insurgentes islamistas tenham realizado cerca de 139 ataques, matando mais de 350 civis e militares”, diz o relatório. Os ataques têm sido levados a cabo pelo grupo Ansar al-Sunnah Wa Jama, localmente conhecido como Al-Shabaab (termo árabe para juventude, pelo qual também é conhecido o grupo fundamentalista, mas distinto, que opera na Somália).

Um dos ataques mais sangrentos até à data ocorreu em abril de 2020 na aldeia de Xitaxi, no distrito de Muidumbe, onde foram executados 52 jovens. Os insurgentes têm atacado sucessivamente aldeias e vilas, queimando casas e deixando milhares de pessoas desalojadas, independentemente da religião dos habitantes. Em junho de 2018, por exemplo, o Al-Shabaab “queimou 164 casas e cinco carros, matou gado e decapitou um líder islâmico local dentro de uma mesquita antes de a incendiar”, diz o relatório.

Nos últimos meses, a guerra subiu de tom, especialmente com o violento ataque à vila de Palma, no norte do país, na região dos grandes projetos de exploração de gás natural. O grupo filiado no Estado Islâmico reivindicou mesmo o controlo da povoação após vários dias de confrontos que mataram dezenas de pessoas e deixaram até um cidadão português ferido. Palma já voltou, entretanto, a estar sob controlo das autoridades moçambicanas, mas o violento ataque deixou largas centenas de pessoas desalojadas, muitas das quais poderão estar ainda escondidas nas densas florestas que rodeiam a povoação — o que aumentou para cerca de 700 mil o número de deslocados internos que se estão a refugiar, em condições precárias, em cidades mais a sul, como Pemba e Montepuez.