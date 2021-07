“Desde novo no esforço, se havia treino não faltava

Era através da música que Vince, rapper da zona do Barreiro, esperava inspirar Neemias Queta a saltar mais alto do que nunca e a marcar o derradeiro ponto: tornar-se o primeiro português de sempre a entrar na NBA. A nova música de Vince, que tem como tema o percurso e a força de vontade do basquetebolista, foi lançada esta quinta-feira, a poucas horas do draft. O evento que escolhe os novos jogadores para a maior liga de basquetebol do mundo arrancou durante a madrugada desta sexta-feira e já era esperado que o poste português de 22 anos ficasse entre as 60 promessas que assinam contrato. Para Vince, o destino de Neemias Queta estava traçado: “Eu não sou vidente mas eu hoje tive a visão”, diz o artista de hip hop nesta música. E assim foi.

Vince é o nome artístico de João Saraiva. Ao Observador, explica que a ideia de rappar sobre o basquetebolista surgiu naturalmente: “Sendo ele cá da zona, do Barreiro, fez sentido lançar músicas para ele”. Até porque João Saraiva é um fã da modalidade e também jogava basquetebol. “Reformou-se”, arrumou a bola e pegou no microfone. Agora, em plenos pulmões, afirma: “O Neemias é uma inspiração. Para chegar onde chegou, e vindo de onde veio, é preciso ser um lutador, alguém com muito querer”.

E Neemias Queta, com 22 anos e uns impressionantes 2,13 metros de altura (o que dificultou a tarefa ao alfaiate Paulo Battista de lhe criar um fato para a cerimónia) veio do bairro do Vale da Amoreira, no concelho da Moita. Nasceu em Lisboa, filho de pais guineenses, mas foi ali que começou a olhar de baixo para cima: para os cestos dos campos de basquetebol — e para o futuro que esperava um dia alcançar. Por isso mesmo, foi também ali o local escolhido para o homenagear.

O retrato do “gigante” que fita os miúdos que querem ser como ele

Foi preciso uma fachada de 22 metros de altura, duas semanas e muita tinta azul para pintar o “gigante” (como o lhe chamam os amigos) do basquetebol português. O retrato de Neemias Queta está, desde segunda-feira, imortalizado num dos prédios do Vale da Amoreira, mesmo em frente à Secundária da Baixa da Banheira. A escolha do sítio para a homenagem foi articulada com Neemias na última visita a Portugal, em abril. E, segundo o próprio, não podia ter sido mais “perfeita”: a casa de Neemias, naquele bairro, fica a poucos metros do mural e os estudos foram concluídos naquela escola — que passa agora a ter vista privilegiada para o atleta.

Por outro lado, quem estiver por ali a jogar basquetebol no campo da escola, no intervalo das aulas, vai estar sempre sob o olhar atento de Neemias. “É uma forma de ninguém se esquecer onde pode chegar”, defende ao Observador André Costa, CEO da Hoopers, uma plataforma online para fãs e jogadores da modalidade, que tem desenvolvido vários projetos de requalificação de campos de basquetebol. Foi deles que partiu a ideia de homenagear o basquetebolista português: “O draft da NBA era um acontecimento demasiado bom para deixar passar em branco”, afirma André Costa.

O artista escolhido também não foi ao acaso. Pedro Pinhal é um conterrâneo do bairro do Vale da Amoreira, que conhece o Neemias “desde miúdo” e é ele quem nos apresenta a obra. “Foi o meu primeiro projeto nestas dimensões e estar a representar alguém daqui, que conseguiu atingir o sonho, é muito gratificante”. O olhar de Pedro Pinhal percorre a imagem que agora está gravada nestas paredes e que foi escolhida a dedo pelo artista. “Tive que ver várias fotografias do Neemias e escolhi esta. A expressão aqui representada diz muito dele, é uma expressão humilde, é um olhar para o horizonte, um olhar de sonho com um sorriso de que vai chegar lá. E ele vai chegar lá, muito naturalmente”, afirma.

É preciso inclinar completamente o pescoço para admirar toda pintura. Feita durante a tarde, num par de semanas, a face de Neemias foi surgindo pouco a pouco: “As pessoas iam passando, especialmente as crianças, quando isto ainda estava em traços, sem cor, e perguntavam quem era, mas depois perceberam que só podia ser o Neemias”, conta o artista.

???? NEEMIAS QUETA ????⁣

⁣No mês em que estamos a torcer para que o basquetebolista Neemias Queta (@nemi1599) faça história, integrando a NBA, a @by_hoopers desafiou a @CMMoita para lhe prestar homenagem no local que o viu crescer, o Vale da Amoreira. ????⁣ Fiquem atentos! ????????????⁣ pic.twitter.com/vOUbWlqkoK — Hoopers (@by_hoopers) July 9, 2021

A homenagem surgiu de uma parceria entre a Hoopers e a Câmara Municipal da Moita. Ao Observador, o presidente Rui Marques Garcia explica que a autarquia não “podia passar ao lado de uma homenagem justa”. “É também um incentivo a que todos os jovens sigam o exemplo, porque o Neemias prova que é possível”, afirma o autarca.

É esta inspiração para os jovens do bairro que faz com que esta homenagem ganhe outra dimensão. Os 22 metros de altura deste mural não são o limite para os sonhos de quem aqui vive. “O trajeto do Neemias é inspirador, alguém que prova a toda a gente que é capaz. E o impacto que tem aqui no bairro é enorme”, conta André Costa ao mesmo tempo que um grupo de crianças, acompanhadas pela bola cor de laranja, passam e olham como se fosse a primeira vez que admiram o atleta do bairro. Ao ver o microfone do Observador, uma delas deixa escapar: “Quando eu for grande, quero ser jogadora de basquete como o Neemias”. “Eu também!”, exclama logo outra.

Ouça aqui a reportagem Observador no bairro onde cresceu o atleta:

“Os três mosqueteiros” que passaram a matemática porque Neemias era “uma barra”

Os olhos de João Gomes sorriem assim que se pergunta pelas ligações com Neemias Queta. “Ele sempre foi conhecido pelo gigante, é bastante brincalhão, prestável, humilde e muito ambicioso. Mas, acima de tudo, nunca esquece as raízes de onde vem”. João e Ricardo Silva são os dois amigos que nos conduzem por aquela que foi a casa de Neemias Queta durante a infância: o bairro do Vale da Amoreira.

Foi aqui que cresceram juntos e que viram o sonho da NBA tornar-se cada vez mais uma realidade. Lembram que Neemias já se destacava nos jogos amigáveis que faziam no campo do bairro. Mas foi quando vestiu a camisola do Benfica que os alarmes soaram. “Ele esteve no Barreirense, mas quando saltou para o Benfica… Aí ficámos: ‘Espera lá, tu tens de ser suficientemente bom, se sais do Barreiro para o Benfica’”. Mas o tempo no clube da Luz não durou muito e a surpresa maior foi quando o convite do outro lado do Atlântico chegou.

Por estes dias, quem passasse pelas ruas do bairro ouvia o sussurrar do sonho comum: ver Neemias na NBA. O apoio chegava de todos os lados, desde as conversas de café aos incentivos à distância, através das redes sociais. De uma forma ou de outra, o objetivo de jogar na maior liga de basquetebol do mundo esteve sempre presente. O amigo João Gomes não esconde o sorriso quando se lembra das mensagens trocadas no grupo de WhatsApp dos amigos da Amoreira, onde está Neemias. “Sempre foi tudo em tons de brincadeira. No primeiro ano em que ele chegou aos Estados Unidos, havia sempre a brincadeira de dizermos: ‘Olha que vais jogar na NBA’, mas estávamos longe de imaginar que íamos estar tão perto”.