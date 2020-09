Agricultura rentável mas sustentável? Só com inovação

O encontro fez parte do programa da Agroglobal, a maior feira do agronegócio nacional que contou com o patrocínio da Caixa Geral de Depósitos onde, em circunstâncias normais, este ano 400 empresas teriam mostrado os seus produtos e serviços. Apesar do certame ter sido cancelado devido ao surto pandémico da Covid-19, a organização decidiu, no entanto, avançar com um ciclo de conferências via streaming, mantendo assim uma das promessas da sua programação: “criar um ambiente de partilha de conhecimento e informação”.

Esta Agroglobal diferente do habitual foi marcada pela conferência “Portugal no Futuro, Uma Visão Estratégica para a Agricultura, Alimentação e Território”, uma manhã inteiramente dedicada ao futuro do setor primário e que trouxe a Valada do Ribatejo (Cartaxo), um leque de oradores especialistas na área, bem como uma comitiva do Governo, que ali apresentou a sua Agenda de Inovação para a Agricultura para a próxima década.

CGD está a apoiar novos projetos de investimento na agricultura ↓ Mostrar ↑ Esconder Linhas de crédito dedicadas ao setor primário beneficiam empresas que queiram investir nas suas explorações agrícolas, novos produtos, inovação ou planos de marketing. Em entrevista na Agroglobal, Francisco Cary, Administrador Executivo da Caixa Geral de Depósitos, revela mais detalhes sobre o apoio. A agricultura é estratégica para a economia nacional, como comprova a nova Agenda de Inovação para a Agricultura para a década 20|30, anunciada pelo Governo na Agroglobal, a maior feira do agronegócio nacional, este ano reorganizada para um formato composto por um ciclo de conferências devido à epidemia da covid-19. De 9 a 11 de setembro, este certame no Cartaxo foi palco de várias conversas sobre o futuro do setor primário, reunindo empresários, especialistas, decisores políticos e sociedade civil, que debateram tendências, previsões e soluções de investimento para uma área de negócio em permanente evolução, mesmo em contexto de pandemia. No seguimento da conferência “Portugal no Futuro, Uma Visão Estratégica para a Agricultura, Alimentação e Território”, de onde sobressaiu a ideia de que é fundamental investir na inovação para assegurar uma agricultura que seja rentável, mas também sustentável, Francisco Cary, Administrador Executivo da Caixa Geral de Depósitos, revela em entrevista como podem as empresas agrícolas beneficiar de um novo apoio ao seu negócio. Como está a Caixa Geral de Depósitos a ajudar os empresários do setor primário? Sendo a agricultura estratégica para a economia nacional, são essenciais ferramentas de apoio ao financiamento. Seja para investimento inicial, expansão do negócio, inovação ou simplesmente colmatar eventuais perdas na faturação, a solução pode passar por uma linha de apoio bancário. Apesar do contexto difícil durante a pandemia, o setor primário não parou. A confiança dos empresários continua alta e têm aparecido projetos de investimento. De forma a responder eficazmente a essa procura, a Caixa Geral de Depósitos tem uma oferta de financiamento dedicada às empresas deste setor, cobrindo vários apoios: investimento, finanças, serviços bancários, fundo de maneio, exportação, etc. Desenvolvemos uma nova área de negócio orientada especificamente para o setor primário e contamos com uma equipa dedicada, dirigida por especialistas nesta área. Estes identificam as necessidades do mundo agrícola através de análises ao mercado, ajudando depois os empresários a definirem planos de negócio e a estudarem quais as melhores formas de investimento. Esses mecanismos de investimento decerto incluem o crédito. Que soluções existem neste segmento? A Caixa tem uma nova linha de crédito, a Caixa Invest Agro, que lançou no início deste ano. É uma solução de financiamento dirigida aos setores agrícola e agroindustrial, para que possam investir nas suas explorações agrícolas, em novos produtos, em tecnologia ou em planos de marketing. Este produto tem associada uma Garantia do Fundo Europeu de Investimento (FEI) de 70% e um plafond inicial de 95 milhões de euros, e abrange apoio a novos investimento e fundo de maneio associado, estando em negociação que possa também dar apoio de tesouraria a empresas agrícolas estabelecidas que tenham visto a sua atividade afetada pela crise. Temos ainda outros produtos que fazem parte da oferta permanente da Caixa Geral de Depósitos, como as Linhas Antecipar, linha de crédito de curto prazo para antecipação de subsídios e financiamento de necessidades de exploração de unidades produtivas do setor agrícola, silvícola e pecuário. Que vantagens traz o novo apoio à agricultura Caixa Invest Agro? Essencialmente taxas de juro mais reduzidas e prazos e carências alargados. Como beneficia de um apoio público indireto, uma vez que foi criada em cooperação com o FEI e com o Programa de Desenvolvimento Rural 2020, esta linha permite prazos longos, que podem ir até 15 anos de financiamento, bem como prazos de carência até três anos. Este financiamento conta também com o apoio especializado da Caixa Geral de Depósitos, tendo um valor acrescentado resultante da consultoria técnica especializada que é dada aos clientes. Finalmente, graças ao esquema de garantias viabilizado pelo FEI, a linha Caixa Invest Agro dá acesso a outro tipo de apoios, mais aberto a empresários que não tenham uma capacidade financeira tão estabelecida, como jovens agricultores. Estes, como muitas vezes não têm capacidade para serem donos das propriedades – que são o colateral mais relevante nos financiamentos ao setor primário –, têm com esta linha a vantagem de um pacote de garantias que permite financiamentos sem a necessidade de serem os proprietários das terras. Na Agroglobal falou-se no futuro da agricultura, nomeadamente a importância na inovação e na sustentabilidade. Como vê o setor agrícola em Portugal? Feiras como a Agroglobal são importantes para que os empresários do setor agrícola e agroalimentar possam trocar experiências e conhecimento, descobrir novas formas de aperfeiçoarem as suas produções, e adaptarem-se às circunstâncias de mercado e às tendências globais de sustentabilidade. Nas conferências ficou claro que o conhecimento e a investigação têm contribuído para transformar o setor primário. Ao se investir na tecnologia, consegue-se fazer mais com menos recursos. Creio que isso é central nesta atividade, até porque existe uma cada vez maior exigência dos consumidores, que procuram cada vez mais produtos mais sustentáveis. Nesse aspeto da sustentabilidade, destaco destas conversas o alerta sobre a coesão do nosso território que, como sabemos, é tem no interior do país um problema. Assim, a aposta na modernização tecnológica, na inovação e, claro, no apoio ao investimento, com produtos como o Caixa Invest Agro, podem ser muito importantes para a fixação de população em regiões de baixa densidade, para o crescimento económico e para uma agricultura mais rentável e sustentável.

“Tecnologias de informação são tão importantes como a enxada”

A tenda principal da Agroglobal começou por receber Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal do Cartaxo. O autarca abriu as hostes lembrando que a agricultura e as empresas agroalimentares são o motor de desenvolvimento daquela região – a Lezíria do Tejo.

Seguiu-se uma intervenção do primeiro-ministro, António Costa, que quis começar por agradecer o papel dos agricultores durante o período difícil do pico da pandemia: “Se nada nos faltou durante o confinamento, foi porque o mundo agrícola continuou a assegurar que, do prado ao prato, nada faltasse aos portugueses”.

O governante defendeu que a agricultura é uma atividade “que tem, e terá sempre, um enorme futuro”, trazendo para o encontro a mensagem que havia de ser repetida uma e outra vez durante a manhã: a aposta prioritária da agricultura deve ser na inovação. “O digital não é o oposto do trabalho agrícola. Cada vez mais as tecnologias de informação são uma ferramenta de trabalho tão importante como a enxada”, disse Costa, atestando a sua tese com números económicos: “É graças à inovação que, durante a última década, Portugal reduziu em cerca de 400 milhões de euros/ano o seu défice alimentar, e que nesse período as nossas exportações do setor agroalimentar cresceram, em média, 5% anualmente, tendo em 2019 representado 11% do total das exportações de bens. Isto só é possível colocando a inovação no centro do processo agrícola”.