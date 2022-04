Águas de março ajudaram, mas não acabaram com a seca. Restrições à produção elétrica e rega vão manter-se

Ali ao lado, também o Alto Rabagão recuperou pouco, estando nos 20%. A situação nas bacias do Cávado e do Lima é inédita e contrasta com o que era normal. “Estou habituado a que os municípios da bacia do Lima a jusante da barragem do Lindoso — Ponte de Lima e Ponte da Barca — me ligassem a avisar que a barragem não tinha capacidade para encaixar uma cheia”. Estas barragens são tradicionalmente usadas como reserva de água para os aviões de combate aos incêndios e a APA já está a avaliar com a Proteção Civil alternativa em albufeiras com mais água na região, como é o caso da Caniçada.

No Douro a bacia está em média acima dos anos anteriores, mas há preocupação com a barragem de Vilar Tabuaço no rio Távora que está nos 16,6%. A última barragem a ver a produção elétrica restringida, Vilhofrei, na bacia do Ave, recuperou 1,09 metros e está a 40,8%, de acordo com dados de quarta-feira. Já o Alqueva continua com um nível confortável de armazenamento acima dos 70%.

Restrições à produção elétrica são para manter e aproveita-se para remover carros das albufeiras

Pimenta Machado admite que os níveis ainda se encontram muito baixos para o que seria normal nesta época do ano, mas sublinha que o uso prioritário está devidamente salvaguardado com as cotas mínimas definidas pela APA. E aponta a diferença da gestão portuguesa face ao que se passa em Itália onde já existe condicionamento ao uso da água para o consumo humano. Assume também que a ordem para parar a produção hidroelétrica em cinco barragens (mais tarde alargada a Vilhofrei) dada a 1 de fevereiro foi “uma decisão difícil”. Já aconteceu antes, mas são sempre situações excecionais e de contingência.

Para assegurar o uso prioritário da água, a APA vai manter restrições impostas à produção elétrica em seis barragens (Alto Lindoso, Alto Rabagão, Tabuaço, Castelo de Bode, Vilar e Vilhofrei). “Neste momento não alteramos nada”, afirmou Pimenta Machado que, no entanto, adianta não existir necessidade de condicionar mais albufeiras. Há previsões de mais chuva para abril e o organismo vai continuar a avaliar o nível de recuperação da água.

A falta de água nas albufeira tem sido aproveitada para realizar grandes operações de limpeza dos resíduos depositados e nas margens. Estas ações já ocorreram na Caniçada (no Minho) e em Castelo de Bode de onde foi retirado um carro que tinha caído na barragem há mais de dez anos. Foi ainda removido lixo das margens, sobretudo muito plástico e pneus. A APA está a preparar mais uma grande operação de limpeza na barragem do Alto Rabagão onde estarão depositados dois automóveis e até uma avioneta. O levantamento está a ser feito com a Câmara de Montalegre para que as equipas possam em breve ir para o terreno, acrescenta Pimenta Machado.