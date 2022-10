Há uma série de lugares comuns críticos que parecem justos acerca de Agustina. Barroca. Pérfida. Pessimista. Aforística. Tudo isto se pode dizer de Agustina, sim, embora com a insatisfação das verdades incompletas. Nada disto toca a experiência fundamental que a leitura de Agustina nos traz. Muito menos cem anos depois do seu nascimento, data que se assinala este sábado, 15 de outubro (o dia em que arrancam as comemorações deste centenário, primeiro em Amarante, depois em Serralves, no Porto).

É verdade que os seus são romances de interior, dominados não tanto pelo sentimento como pelo remoer desses mesmos sentimentos; o estranho ritmo dos seus textos, quase monótono na forma como nenhuma hierarquia se constitui a partir da ação, nenhuma peripécia parece ocupar mais do que as outras, todos os acontecimentos são analisados como se tomassem todos a mesma importância, o estranho ritmo que daqui advém dá de facto a ideia de uma catedral barroca, em que cada momento vale por si próprio e o caminho se vai alargando a ponto de quase perdermos a direção.

Aquela complexidade feminina das suas personagens, o amor maldoso e sem afetos, a altivez, tudo isso pode ser visto como consequência tanto daquela solidão rural que leva qualquer pessoa a conviver demasiado com os seus demónios como deste estranho processo de autoanálise que nos transforma em escravos das nossas vitórias e derrotas.

