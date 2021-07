No terreno, encontra-se a trabalhar uma dezena de homens equipados a rigor, com colete refletor e capacete na cabeça, Ai Weiwei cumprimenta-os, pergunta como está a correr a obra, dá indicações e deseja bom trabalho. Discreto e sem medo de pisar a terra enlameada pela chuva com as alpercatas que tem calçadas, o artista tira o telemóvel do bolso do seu hoodie azul escuro com capuz e capta todo o processo, fazendo vídeos e fotografias lentamente. Aos 63 anos, caminha entre fios e baldes de plástico no chão sem se atrapalhar, procura pelo filho, que viajou com ele, toca várias vezes na árvore e acaba por entrar na estrutura de ferro, tal como os visitantes vão poder fazer, interagindo com a obra

“Entrelaçar” inaugura esta sexta-feira no Parque e na sala central do Museu de Serralves e reúne cinco peças do artista mais popular do mundo em 2020, segundo a The Art Newpaper. Além da Pequi Vinagreiro, (2018 – 2020) e da escultura Raízes de Ferro (2019) – dois trabalhos que refletem o seu interesse e preocupação com o ambiente e com a desflorestação da Mata Atlântica brasileira – a mostra inclui ainda a peça Duas Figuras (2018) e Mutuofagia (2018), uma fotografia do brasileiro Sérgio Coimbra em grande escala onde Ai e o filho menor surgem rodeados de bananas, melancias, abacaxis e cacaus. “Um ritual antropofágico mútuo, no qual o artista chinês está a comer frutas brasileiras, ao mesmo tempo que ele próprio se oferece como refeição”.

A exposição em Serralves terá ainda um pequeno filme, uma espécie de making of, que explica o processo de construção da pequi-vinagreiro, desde a observação da árvore no Brasil até à sua montagem. “É um filme que está inacabado, uma vez que a própria exposição no Porto irá integrar uma versão mais longa do vídeo”, sublinha a curadora Paula Fernandes.

Defensor dos direitos humanos e da liberdade de expressão, muito crítico do sistema político chinês e porta-voz de crises tão atuais como a migração forçada e os refugiados, a pandemia ou o meio ambiente, Ai Weiwei usa a arte para tentar fazer do mundo um lugar melhor, mesmo que isso já lhe tenha causado alguns dissabores.

Em 2011, esteve preso durante 81 dias, na China, sem ter sido acusado de qualquer crime. Depois de libertado, demorou quatro anos até ser autorizado para sair do seu país. Exilado desde 2015, ao Observador, confessa que gostava de voltar às origens para reencontrar a mãe, mas até lá promete continuar a criar no seu estúdio em Montomor-o-Novo, no Alentejo, e a chamar Portugal de “casa”. Prova disso, é a escolha de Lisboa, mais precisamente a Cordoaria Nacional, para inaugurar “Rapture”, a sua maior exposição, patente até novembro.

Sentando à mesa, Ai Weiwei tira a máscara do rosto, respira fundo e abre mais uma garrafa de água. Sereno, pontual e intimista, revela que é a segunda vez que visita o Porto, uma cidade que o recebe sempre com nuvens no céu, mas desta vez vai estrear o seu trabalho em Serralves e isso já é motivo para sorrir, ainda que muito timidamente.