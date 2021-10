Uma das ideias que tem sido propagada por Zemmour há vários anos é a teoria conspirativa da “grande substituição”, que defende que as populações europeias estão a ser substituídas por imigrantes, sobretudo muçulmanos, o seu principal alvo. No seu último livro, “La France n’a pas dit son dernier mot” (“A França ainda não disse a sua última palavra”, numa tradução livre), Zemmour escreve, de acordo com um excerto citado no Financial Times, que “nenhuma pequena aldeia ou cidade em França está a salvo de uma esquadrão selvagem de gangues chechenos, kosovares, magrebinos ou africanos que roubam, violam, pilham, torturam e matam”. Num outro livro publicado em 2014, segundo a France 24, o antigo jornalista escreveu que França passou a ser uma “presa” desde a queda de Napoleão Bonaparte e que as mulheres desejam ser dominadas pelos homens, falando na perda de virilidade do homem branco.

“Zemmour tornou-se num polemista de extrema-direita, aproveitando todas as ocasiões para exibir o seu racismo, homofobia e sexismo e fazer uma revisão da história francesa”, realça o analista Vincent Martigny. “É um misto entre um salvador e um entertainer, porque as pessoas gostam de estar entretidas e não levar sempre a política a sério. Para algumas pessoas é divertido ouvir Zemmour dizer coisas horríveis. É como uma personagem de um filme que, ao mesmo tempo, surge como um homem que quer salvar o país”, acrescenta.

Do jornalismo ao estrelato televisivo, passando pelas comparações com Trump

Nascido nos subúrbios em Paris em 1958, Éric Zemmour é filho de pais judeus que viveram numa comunidade judaica na Argélia, tendo regressado a França durante a guerra de libertação da antiga colónia francesa. Os seus ideais nacionalistas começaram a nascer na infância, conforme contou o próprio, citado pelo Figaro: “Cresci numa família em que o amor pela França era inato, natural e poderoso. Não brincávamos com isso”.

Zemmour formou-se no Instituto de Estudos Políticos de Paris, mas não conseguiu entrar na prestigiada Escola Nacional de Administração, uma instituição da elite francesa onde foram formados vários presidentes e ministros franceses. Depois, decidiu seguir o caminho do jornalismo, conseguindo o seu primeiro emprego em 1986, no jornal Le Quotidien de Paris, entrando mais tarde para o Figaro, onde fazia jornalismo político e chegou a colunista. Progressivamente, foi também fazendo participações nas rádios francesas e principalmente nas televisões, onde se tornou uma espécie de celebridade, comentando não só questões políticas, mas também filmes ou livros, dando uma especial importância a questões relacionadas com a história de França.