“Depois do coronavírus, Lisboa vê-se livre do Airbnb e transforma alojamentos turísticos de curta duração em casas para trabalhadores de serviços essenciais”. O título, atribuído pelo The Independent a um artigo de opinião de Fernando Medina, rapidamente instalou a polémica. De tal forma, que a autarquia veio esclarecer que o título enviado ao jornal (que acabou por ser alterado) não era aquele: a ideia do presidente da Câmara de Lisboa não era acabar com o Airbnb, só com alguns alojamentos locais. A estratégia não surpreende: em 2018, a autarquia da capital já tinha criado zonas de contenção onde foram proibidos novos registos de alojamento local. E com o programa Renda Segura, arrenda casas a privados (por exemplo, a ex-Airbnb, que perdem a licença se aderirem) para depois as subarrendar. São medidas que preocupam a Airbnb?

Em entrevista ao Observador, por Zoom, a diretora do Airbnb para Portugal e Espanha, Monica Casañas, não quer agitar as águas e garante que o diálogo com a autarquia é “fluído” e a relação “boa”. Cada cidade deve poder, defende, “determinar a política que considere justa”. “O que nós pedimos é que seja algo proporcional, e justo ao que se está a oferecer“, afirma Casañas, acrescentando que “o bonito” é que “cada anfitrião possa decidir que uso quer dar à sua casa”: arrendá-la para turismo ou para arrendamento de médio e longa duração. Mas, diz Monica Casañas, “mais do que dizer ‘restrinjo ou não restrinjo’”, Lisboa deve escolher “que tipo de turismo quer”. “E juntos perceber como o Airbnb pode ser parte da solução.”

A responsável ibérica da plataforma de alojamentos revela ainda o que estão os portugueses à procura para o verão e as novas tendências no turismo, com o teletrabalho a sair das cidades e a descobrir o interior. Mas não adianta números concretos sobre como estão a evoluir as reservas no país, nem a faturação registada no primeiro trimestre deste ano e no de 2020. “Não divulgamos dados por país”, justifica. Já quanto à política de cancelamento, diz que o objetivo é “simplificar”, mas não de forma a permitir cancelamentos gratuitos (como no início da pandemia), mesmo perante o contexto de incerteza que ainda existe. O que se está a ver é que “cada vez mais, os viajantes querem ficar em sítios onde os anfitriões tenham uma política de cancelamento flexível ou moderada”.

O Airbnb introduziu alterações na plataforma porque tem uma “perspetiva de renascimento sem precedentes das viagens”. Por exemplo, será mais fácil tornar-se um anfitrião e há uma opção no motor de busca de “datas flexíveis”. O que está a mudar na indústria que justifica estas alterações?

O que estamos a ver é que há um novo paradigma nas viagens. As viagens estão a mudar e o que o Airbnb está a fazer é assegurar que a plataforma está adaptada a todas estas mudanças. Por um lado, vemos que há uma procura contida. Fizemos um questionário a adultos portugueses e sete em cada dez disseram que deixaram de viajar por lazer durante a pandemia. Mas 85% referem que, assim que sentirem seguros, viajar vai ser uma prioridade para eles.

E para onde querem viajar?

Querem viajar dentro do país e querem ir principalmente de carro, seguido do avião. Também vemos que as pessoas querem viajar em família. Querem ficar em alojamentos inteiros, querem privacidade, estar perto da Natureza. Querem destinos rurais ou de costa, poder abrir a janela e ouvir os passarinhos ou o mar. Necessitam de respirar, é o que dizem. E vemos que querem mais flexibilidade, por exemplo, na forma como reservam uma viagem. Lançámos uma funcionalidade em fevereiro deste ano, que permite mais flexibilidade nas datas quando se viaja, e já mais de 100 milhões de pesquisas foram feitas através dela. Também se estão a esbater as linhas entre onde se vive, se trabalha e onde se viaja por prazer. Está tudo um pouco entrelaçado e o que vemos é que um em cada cinco usuários do Airbnb a nível global usaram o Airbnb para teletrabalhar.