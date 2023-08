Enquanto viveram no Jardim do Paraíso, Adão e Eva não conheceram outra coisa que não fosse o repouso, uma vez que todas as suas necessidades estavam asseguradas. Não faltavam árvores carregadas de frutos suculentos para prover à sua alimentação (o Génesis não faz menção a consumo de carne, pelo que há quem presuma que o Primeiro Casal fosse vegan e reivindique que tal opção é a mais natural para o ser humano e a única conforme aos planos originais do Criador); a temperatura era uniformemente agradável e o clima imperturbavelmente ameno e Adão e Eva “não se envergonhavam” da sua nudez, pelo que dispensavam vestuário e abrigo; a doença e a decrepitude também não eram conhecidas no Jardim do Paraíso, pelo que Adão e Eva também não faziam ideia do que fossem “despesas de saúde”. Tudo leva a crer que também não soubessem o que eram ansiolíticos e antidepressivos. Isto até que Eva, influenciada por umas atoardas maliciosas que a serpente (“o mais astuto de todos os animais”) lhe enviara através da WhatsApp, convenceu Adão a que provassem do fruto da única árvore do Jardim que Deus lhes interditara.

O resultado é bem conhecido: o Senhorio apercebeu-se da infracção ao estipulado no contrato de arrendamento e não só deu, de imediato, ordem de despejo ao Primeiro Casal, como condenou este a duras penas: “À mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua concepção; em dor darás à luz filhos; e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse: […] Maldita é a terra por tua causa; em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos; e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra”. A somar a isto, o facto de o fruto da árvore proibida ter tornado Adão e Eva conscientes e envergonhados da sua nudez, levou a que tivessem de cobrir esta com folhas de figueira cosidas, impulso que, na sua descendência, veio a assumir a forma de obsessão irreprimível em comprar roupa nova todas as semanas, dissipando neste afã parte apreciável do pecúlio amealhado com “o suor do rosto”.

É por aqui, pela transição do repouso ilimitado do homem no Paraíso para a vida de labuta pós-Queda, que começa a História do repouso, o livro mais recente do historiador francês Alain Corbin (n.1936).

