É muito possível que o que se segue seja o factóide mais geek alguma vez escrito neste jornal e que à conta disso ninguém passe do primeiro parágrafo, mas vou arriscar, que cada um escolhe o tipo de ignorância em que quer viver: em 1995, uma pequena e maravilhosa banda chamada Luna, encabeçada por Dean Wareham, o mesmo homem que outrora levara os Galaxie 500 ao estatuto de campeões das rádios das universidades americanas, os Luna (dizia) editavam Penthouse, o seu mais conseguido álbum; algures nesse disco havia uma canção chamada “23 Minutes in Brussels” em que, por entre guitarras à pancada muito à Velvet Underground, se cantava:

“Why can’t they leave us alone

Are we gonna get into a tussle

Can I take an airplane home?”

[Luna, “23 Minutes in Brussels”:]

Isto, repito, foi em 1995, muito antes de Bruce Springsteen desatar a fazer versões ao vivo de “Dream, Baby, Dream”, dos Suicide, o que significa que foi muito antes de o povo ouvir falar dos Suicide ou de Alan Vega, que teria morrido no mais absoluto anonimato em 2016 não fora a insistente homenagem do Boss a um dos maiores escultores sónicos daquilo a que podemos chamar Pesadelo Americano.

[Bruce Springsteen, “Dream Baby Dream”:]

Considerem-se então afortunados pois vão ficar na posse de uma informação que só pouca gente conhece: 23 Minutes Over Brussels (note-se que os Luna subtilmente mudaram a expressão de “Over” para “In”), é o nome de uma gravação pirata de um concerto dos Suicide em (obviamente) Bruxelas em 1978. Os Suicide estavam em digressão europeia, a acompanhar Elvis Costello e os Clash no que poderia ser considerado um cartaz de sonho para os eleitos de ouvido, ou um pesadelo para pessoas que não inalaram, com declarações de IRS regularizadas e veias impolutas.

Os Suicide eram uma dupla que dispensava as guitarras mas, entre caixas de ritmo e artilharia sintética, produziam um som mais próximo de um Vietname mental que navios de guerra a em experimentações nucleares; não costumavam apelar à simpatia da audiência, a sua estratégia comunicacional reduzia-se a chegar e tocar aquela música do demo sem dizer uma palavra que fosse.

[Suicide, “Dream Baby Dream”:]

Os belgas, que podem ser considerados o pior povo do mundo ou o melhor, consoante se leia ou não Hugo Klaus, não acharam graça, e ao fim de 23 minutos não havia mais música, só o som de um motim que passou da plateia para o palco, os músicos dos Suicide com a cabeça a prémio e a escaparem por pouco a um arraial de tareia – ou, na versão de Alan Vega, com os belgas a levarem um tareião.

Na sua imensa sabedoria de – como se diz no mundo do futebol – profundo conhecedor da música das margens, Dean Wareham criou, em Luna, uma canção para homenagear esse pequeno momento da história da música alternativa, uma nota de rodapé no grande livro dos acontecimentos insignificantes – mas um marco no coração de cada puto que um dia sonhou da sua terra minúscula, que um dia sonhou fugir à homofobia, ao racismo, ao machismo, enfim, aos “ismos” que mirram a liberdade de existir até que esta seja apenas um pesadelo. Os Luna fizeram, numa altura em que já ninguém se lembrava deles, a mais discreta das homenagens à mais indiscreta das bandas – e exatamente ninguém ligou ou percebeu a piada, com uma ou duas exceções.