Na casa onde cresceu e que é hoje o seu gabinete, Alberto João Jardim recebeu o Observador no Funchal em vésperas do 10 de Junho e num dia em que escreveu uma carta aberta a Marcelo Rebelo de Sousa. Num gabinete onde tem um grande retrato de Sá Carneiro, o ex-presidente do Governo Regional da Madeira faz questão de ter fotografias de todos os ex-primeiros-ministros do PSD menos de um: Passos Coelho, que diz ter sido “o pior primeiro-ministro que Portugal já teve“.

Alberto João Jardim diz que Marcelo não pode “apenas tomar poncha” na Madeira — algo que o Presidente tinha feito várias vezes no dia anterior — mas também assumir um papel na discussão sobre a autonomia da região. Diz ainda que Marcelo Rebelo de Sousa “não resolveu nenhum problema da Madeira” desde que tomou posse. Sobre o caso Pedro Adão e Silva diz que Marcelo falhou e sugere a Rui Rio que “o PSD organize as suas próprias comemorações dos 50 anos do 25 de Abril sozinho”. Num estilo muito corrosivo, Jardim diz que Costa é “mais inteligente” que todos os outros primeiros-ministros socialistas, mas não necessariamente melhor já que “põe o interesse do PS à frente dos interesses do país.”

Hoje escreve hoje um artigo no jornal da Madeira onde alerta o Presidente para o dever constitucional dele de intervir ou, pelo menos ser moderador em aspetos essenciais das Regiões Autónomas, em particular da região da Madeira. Começando por aí, pergunto-lhe se o que pretende com aquele artigo é alertar Marcelo Rebelo de Sousa para que não se esqueça da Madeira?

Em primeiro lugar, quero dizer que o Presidente não foi colhido de surpresa porque por uma razão de boa educação, eu avisei-o, sem lhe pedir licença, que ia publicar aquela carta há uma semana, quando ele estava a sair para a Eslovénia. Entendo que este país, principalmente depois da pandemia, vai-se encontrar numa situação muito difícil. Os portugueses julgam que quando passar a pandemia isto vai continuar um mar de rosas. Não vai porque, mesmo antes da pandemia, Portugal foi regredindo e está nos últimos lugares do desenvolvimento na Europa, atrás de muitos países que há poucos anos tinham um PIB per capita inferior ao nosso. Em segundo lugar, não temos instituições nem gente que nos dê garantias que podemos entrar com esperança no surto de dificuldades socio-económicas que vamos ter mesmo depois do fim da pandemia. Neste quadro, toda a conflitualidade tem de ser evitada. E, por isso, andamos aqui há anos e anos, principalmente depois do Governo Costa a protelar decisões. À boa maneira portuguesa, empurra-se com a barriga para a frente. E eu quis alertar o Presidente da República de que ele tem o poder moderador, que lhe é dado pela Constituição que ele jurou e que, portanto, compete-lhe a ele não apenas tomar poncha, mas também promover uma articulação entre o Governo da República e o Governo Regional da Madeira para se ultrapassarem as dificuldades. As dificuldades estão neste momento inventariadas é uma questão de nos sentarmos.

Ele tem falhado aos madeirenses nos últimos cinco anos?

O Governo Costa é um retornar ao colonialismo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já iremos a António Costa. Mas perguntava-lhe se Marcelo Rebelo de Sousa tem falhado aos madeirenses

Não resolveu ainda nenhum problema da Madeira. Não interveio ainda em nenhum problema.

E escreve a lembrar-lhe que ele teve uma das maiores votações aqui na Madeira nas Presidenciais.

Sim. Por duas razões: primeiro porque as pessoas gostam dele pessoalmente e sabem que ele é um homem de valores, embora tendo um receio enorme de enfrentar os problemas — que não percebo porquê, porque é um homem seguro de si. Ainda hoje sei que os jornalistas lhe perguntaram pela carta aberta que publiquei hoje e ele foi dizendo que não é nada com ele. Ora, isto não é assim. Primeiro, um professor de Direito Constitucional tem obrigação de saber os poderes que a Constituição lhe atribui. Em segundo lugar, o Presidente da República não diz que não é nada com ele, tem de fazer as diligências adequadas. Não percebo porque é que o Presidente tem andado estes anos todos com receio de enfrentar o Costa naquilo que ele reconhece que tem razão e que ele entende que o Costa está errado. Não percebi ainda isto.