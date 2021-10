Alec Baldwin. Uma overdose, sucesso depois dos 50 e um acidente mortal que pode mudar tudo

Quase sempre considerado imprevisível e volátil — até mais na sua vida pessoal do que profissional —, nenhum desses fatores parece ter estado em jogo neste episódio. Além de ser protagonista de “Rust”, Alec Baldwin era também um dos produtores. Era a segunda vez que trabalhava com Joel Souza, depois de em 2019 ter produzido outro filme dele, “Crown Vic”.

Ainda não é possível saber o impacto do drama na vida dos envolvidos e na indústria cinematográfica (este não é o primeiro caso do género, também o filho de Bruce Lee morreu da mesma forma), mas podemos perceber melhor como Alec Baldwin demorou a chegar à fase apaziguada que parecia estar a viver — depois de consumos de droga e álcool, de uma batalha por poderes parentais demasiado pública e do sucesso que só chegou realmente depois dos 50 anos.

Um pai duro que era o herói

É o segundo mais velho de uma família de seis irmãos, duas mulheres e quatro homens — estes últimos, Daniel, William e Stephen também são atores. Alexander Rae Baldwin III nasceu a 3 de abril de 1958 em Amityville, Nova Iorque. Cresceu em Nassau Shores, pertencente a Massapequa, em Long Island. A mãe era dona de casa, o pai professor de História e Estudos Sociais na escola secundária. O bairro onde viviam estava dividido. “A parte sul à beira-mar, junto à auto-estrada, tinha médicos e advogados. Depois, a norte do caminho de ferro, era uma classe trabalhadora: polícias, bombeiros, miúdos duros. Eu definitivamente vagueava entre esses dois mundos”, recordou à revista “The New Yorker” numa entrevista dada em 2008.

Passou a infância no meio de lutas. “Tinha três irmãos mais novos que me comprometiam com as coisas. Era: ‘O meu irmão Alec vai dar-te uma sova!’” Em casa idolatrava o pai, apesar de ele ser muito rígido. Era o filho que se identificava mais com ele mas cresceu preocupado. Na biografia que escreveu em 2017, Nevertheless, revelou que viu sempre os pais em dificuldades por causa de dívidas e despesas e que ficou obcecado com dinheiro. “Só pensava: tenho de ganhar dinheiro, tenho de ganhar dinheiro. Não quero ser como o meu pai”, pode ler-se na obra.

Queria ser presidente dos EUA, virou ator, entre álcool e cocaína

1976, o plano era claro: ia estudar Direito na Universidade George Washington, em Nova Iorque, e um dia seria presidente dos EUA. Trabalhava no conhecido Studio 54 para ganhar uns trocos extra. A sua tarefa era limpar mesas, lavar a loiça, repor os produtos em falta. Estava empenhado no curso de Ciência Política, mas, depois de perder a eleição para representar os alunos e de se separar da namorada de então, sentiu-se desmotivado e largou tudo. Mudou-se para a NYU e estudou no Lee Strasberg Theatre Institute. Menos de um ano depois, estava na televisão, na soap opera (o equivalente às nossas novelas) “The Doctors” (entre 1980 e 1982).