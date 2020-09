O Chega tem-se afirmado praticamente pela voz do seu líder, André Ventura, mas a Convenção do último fim de semana mostrou que o partido tem várias sensibilidades e fações. Afinal, quem são e o que propõem os militantes do Chega? Nas moções apresentadas em congresso foram várias as propostas, como a retirada de ovários de mulheres que abortem, a ilegalização de partidos de inspiração marxista (caso do PCP), o combate ao feminismo pelas Mulheres do Chega, a revogação da Lei da Nacionalidade, o fim da disciplina de Educação e Cidadania, a proibição de ligações ao futebol profissional ou um controlo apertado sobre uma futura “jota” do partido para evitar que haja membros de índole “fascista” — além das ideias apresentadas pelo próprio líder. O nacionalismo, o controlo de imigração e a recusa da ideologia de género também andaram pelas páginas de várias moções. Algumas foram chumbadas (como a da retirada de ovários ou a da ilegalização de partidos marxistas), mas têm alimentado polémicas e já forçaram o líder do Chega a vir defender-se no Twitter. Outras, mais ou menos polémicas, foram aprovadas.

Sobre os documentos havia moções para todos os gostos: umas que tinham um verdadeiro programa eleitoral, outras que eram mais um longo artigo de opinião. Havia as que tinham vários erros ortográficos e vários tipos de letra, enquanto outras tinham desenhos estilizados e estavam impecavelmente impressas.

Estatutariamente dividiam-se em quatro tipo de moções: de estratégia global, setoriais, de política distrital, local ou regional ou ainda “outras Moções que não sejam contrárias aos Estatutos do Partido.” Todas foram votadas de braço no ar menos as que se referiam a moções de confiança ou desconfiança, de criação de novos órgãos ou matérias disciplinares.

As moções estiveram disponíveis no site do Chega desde o início da Convenção até perto das 13h00 desta segunda-feira, quando o acesso às mesmas passou a estar fechado. O Observador consultou, no entanto, todas as moções antes de deixarem de estar disponíveis publicamente.

O ex-PNR que propôs retirar ovários a mulheres que abortem

Rui Roque, gestor de 44 anos, esteve de 2007 a 2014 no PNR, partido em que foi cabeça de lista pelo Algarve em legislativas em 2009 e 2011 e também candidato ao Parlamento Europeu em 2009 e 2014. No currículo que entrega junto com a moção estratégica ao Congresso, não esconde esta ligação ao partido de extrema-direita liderado por José Pinto-Coelho. Mas em 2019 esteve com Pedro Santana Lopes e foi o diretor de campanha distrital no Algarve do partido Aliança nas eleições legislativas. Rui Roque tem ainda ligações à associação Portugueses Primeiro, de cariz nacionalista.

O militante distribuiu a moção em papel por todos os delegados, impecavelmente impressa, e com o escudo da bandeira nacional e uma caravela estilizada. Mas nem isso foi suficiente já que a moção, uma das primeiras a ser votada, acabou chumbada por uma larga maioria dos delegados: 216 votos contra, apenas 38 a favor. O que significa que só 15% dos delegados que votaram concordaram com a proposta. O voto foi de braço no ar.

A primeira medida na área da saúde é relativa à Interrupção Voluntária da Gravidez, em que a moção propõe que “todas as mulheres que abortem no Serviço Público de Saúde, por razões que não sejam de perigo imediato para a sua saúde, cujo bebé não apresente malformações ou tenham sido vítimas de violação, devem ser retirados os ovários, como forma de retirar ao Estado o dever de matar recorrentemente portugueses por nascer, que não têm quem os defenda no quadro atual”.

O próprio André Ventura já se demarcou desta proposta, dizendo que só está a ser publicitada para “atacar o Chega” e que “foi apresentada por um delegado e chumbada pelo Congresso”. E insistiu: “Chumbada! Repudiada!”.

É preciso sermos sérios, não vale tudo para atacar o CHEGA. A moção que previa 'retirar ovários' em casos de aborto foi apresentada por um Delegado e chumbada pelo Congresso. Chumbada! Repudiada! Deixem de nos atacar de forma estúpida : os portugueses já não se deixam enganar! — André Ventura (@AndreCVentura) September 21, 2020

Rui Roque diz ao Observador não ter ficado “supreendido” com a polémica em torno da proposta que fez, mas adverte que “eram 36 páginas” e não apenas o que tem sido destacado. O militante do Chega sublinha ainda que a proposta foi sua e que nem sequer convidou outros delegados a subscrevê-la para a afirmar como uma “posição pessoal”. O militante do Chega diz que é em sede de convenção que os assuntos devem ser debatidos e que foi isso que fez.

Em declarações ao Observador, explica que é um “grande defensor da vida”, que considera que existe “do momento da conceção até à morte natural”. Para Rui Roque “a prática do aborto é um assassinato, um atentado à vida humana”. Relativamente à proposta específica de retirada dos ovários, Rui Roque diz que é direcionada “às mulheres que praticam a Interrupção Voluntária da Gravidez como método contracetivo” e admitiria alterar a sua proposta para que fosse aplicada a partir “do terceiro ou quarto aborto” a menos que a razão do ato fosse uma das motivações válidas que referiu na moção (perigo para a saúde da mãe, malformações do feto ou violação).

Avançando para área da Educação, o delegado pediu o fim da disciplina de “Educação para a Cidadania”, considerando-a uma “aberração imposta pelos promotores” da ideologia de género. Além disso, a moção, que acabou chumbada, propunha ainda a “redução da carga horária das disciplinas teóricas entre o 7.º e o 11.º ano, com exceção para a História de Portugal, Português e Matemática, redução essa que deveria ser utilizada para a disciplina de Educação Física, em todos os estabelecimentos de ensino, públicos ou privados”. Objetivo: “Corpo são”.

Relativamente à Segurança Social, a moção de Rui Roque defende o “reforço da instituição familiar tradicional e reforço da natalidade, através de vários benefícios fiscais, progressivas até à isenção total de imposto sobre o rendimento para mães com 4 filhos ou mais.” Mas faz uma ressalva para que nem todas as famílias numerosas beneficiem deste apoio: “Medida aplicável apenas a cidadãs portuguesas que trabalhem e façam descontos para a Segurança Social”. Ainda na área da Segurança Social, o antigo militante do PNR pede também o “fim dos apoios sociais a quem não aceite ofertas de trabalho propostas pelo IEFP”. Na mesma moção, Rui Roque propunha o regresso do Serviço Militar Obrigatório.

O Jorge Jesus que propõe a ilegalização do PCP

Jorge Rodrigues de Jesus nasceu em Angola e tem um pseudónimo que utiliza em obras de ficção e não-ficção: Jorge Kalukembe. Licenciado em Geografia, Jorge Kalukembe é socio-gerente da Kumbu-Negócios e Franchising, empresa que vai desde a publicidade e design ao negócio das jóias. Residente em Portimão há seis anos, já em 2017 tinha admitido à imprensa local que detestava a classe política, mas queria “congregar” um conjunto de pessoas que pensam como ele para “criar um partido político no campo ideológico da direita conservadora”. Apareceu o Chega e, nas últimas legislativas, Jorge Jesus foi o cabeça de lista do partido pelo círculo de Faro. Não foi eleito deputado, mas é atualmente o presidente da distrital de Faro do Chega.

Jorge Jesus apresentou duas moções com objetivos diferentes mas com o mesmo argumentário. A primeira das moções propõe a “ilegalização dos Partidos de inspiração marxista”, o que resultaria, por exemplo, na ilegalização do PCP. A proposta acabou chumbada, mas apenas por umas dezenas de votos: teve 129 votos a favor e 156 contra.

A proposta rejeitada propunha ainda que fossem estabelecidas as “condições para Portugal continuar na União Europeia”. O dirigente diz que o país só pode continuar numa União Europeia que não aceite “alianças com petromonarquias islâmicas do Golfo e da Turquia” nem a “ideologia género, como instrumento de destruição da família”.