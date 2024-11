Alemães querem ir a votos, mas Scholz prefere esperar. Chanceler tenta evitar derrota quase inevitável?

No meio disto tudo, os Verdes lamentaram a troca de acusações e a dissolução da coligação. O vice-chanceler e membro do partido, Robert Habeck, recordou a eleição de Donald Trump como novo Presidente norte-americano para criticar o timing da decisão “errada” do SPD e do FDP: “Absolutamente trágico que isto aconteça num dia como este [quarta-feira passada], em que a Alemanha devia mostrar unidade e capacidade de agir na Europa. Não era necessário que isto terminasse assim”. Ainda assim, os Verdes manter-se-ão coligados com os sociais-democratas.

A eleição de Donald Trump como novo Presidente poderá ter mesmo precipitado a crise política na Alemanha. O republicano é conhecido por apostar numa economia protecionista, não tendo pruridos em aplicar taxas alfandegárias mesmo a países como boas relações com Washington. Esta possibilidade está a preocupar os dirigentes germânicos, uma vez que os Estados Unidos são o principal parceiro comercial do país. Além disso, existe a possibilidade de o Presidente eleito poder terminar com o apoio militar e financeiro à Ucrânia, sendo que Berlim poderia ter de acarretar com muitos dos custos do esforço de guerra ucraniano.

Face à vitória do republicano, vários rostos do FDP já tinham alertado que a Alemanha tinha de reagir. “Após o resultado das eleições nos EUA, uma coisa é certa: a Alemanha deve voltar ao topo na economia. Tudo dependerá da nossa força económica nos próximos anos”, afirmou o líder do parlamentar dos liberais, Christian Dürr, horas depois da vitória do republicano, apelando: “A coligação deve reunir forças para um recomeço económico”. A mesma ideia foi expressa pelo ex-ministro da Justiça, Marco Buschmann: “Um novo ciclo económico na Alemanha é mais importante do que nunca”.

As novas ideias dos liberais de um “recomeço económico” não terão sido aceites por Olaf Scholz. A tensão já se vinha acumulando ao longo dos últimos três anos e as divergências para elaborar um orçamento para 2025 foram o ponto sem retorno. Os liberais defendem uma ampla redução de impostos para as empresas e a redução de metas de proteção climática que consideram demasiado ambiciosas — e salientam que a eleição de Donald Trump deve obrigar a medidas mais drásticas.

Nem Verdes, nem o SPD estavam dispostos a ceder às propostas do FDP, o partido com menos deputados no parlamento dos três da coligação. Os liberais até propuseram a Olaf Scholz a elaboração de um orçamento suplementar para 2024, manifestando abertura a um governo de gestão até à entrada em funções de um novo executivo. O chanceler alemão recusou a proposta e demitiu Christian Lindner, avariando o semáforo e perdendo a maioria que dispunha no parlamento alemão.

Para vários sociais-democratas e para os Verdes, o estímulo à economia alemã passava pela suspensão do “travão da dívida”, plasmado na Constituição germânica. A medida limita o recurso do Governo a empréstimos, que podem levar a aumento significativo da dívida pública. Os liberais opunham-se a esta medida e, após a demissão, Christian Lindner criticou o que diz ser um “ultimato” do chanceler. “Quis que eu suspendesse o travão constitucional da dívida. Não podia fazer isso. Quebraria o meu juramento”, vincou.