Alemanha. Negociar pareceu fácil. Governar também será?

“Estou extremamente bem impressionado com a eficiência e o profissionalismo deste processo”, admite ao Observador Eric Langenbacher, professor alemão de Política Comparada na Universidade de Georgetown. “Um programa tão detalhado ser partilhado por três partidos tão diferentes e apresentado em tempo quase recorde… E praticamente sem fugas de informação nem sinais de tensão.”

Corinna Blutguth, investigadora do German Marshall Fund, também destaca o que lhe parece ser uma tentativa dos três partidos de impor um novo estilo na política alemã: “A forma como organizaram as negociações, sem terem saído praticamente detalhes nenhuns para a imprensa, deixou claro que querem aplicar um novo tom”, diz a investigadora ao Observador.

O processo foi, por isso, tranquilo. E o conteúdo, poderá ser inovador? Scholz garante que sim. Na conferência de imprensa, o futuro chanceler invocou o primeiro semáforo construído na Alemanha: colocado na Potsdamer Platz (Berlim) em 1924, muitos duvidavam de que funcionasse realmente — mas funcionou. “O nosso objetivo é que este semáforo seja igualmente inovador”, afirmou Scholz.

As propostas são muitas e resultam num misto de inovação e manutenção do statu quo: aumento do salário mínimo e fim da energia carbónica até 2030, por um lado, mas regresso do teto da dívida por outro. “É algo tipicamente alemão: mudança e continuidade na mesma proposta”, resumiu ao New York Times Cem Özdemir, negociador dos Verdes.

O bastião social para os sociais-democratas e as Finanças controladas para os liberais

Um dos pontos mais relevantes que saem desta negociação é o facto de cada um dos três partidos conseguir reclamar vitória de alguma forma. “Todos conseguiram praticamente tudo o que queriam”, aponta o professor Langenbacher. “Os Verdes conseguem todos os ministérios ligados ao Ambiente. O FDP consegue as Finanças e a infraestrutura digital. E o SPD consegue tudo o que está ligado a política social”.

Na contabilidade, os sociais-democratas são quem sai a ganhar, com mais pastas — e, claro, a chancelaria. Nada que surpreenda, tendo em conta que, apesar da curta diferença face à CDU, o SPD foi o partido mais votado nas eleições de outubro. “Fiquei até surpreendido com o facto de o SPD ter conseguido tanto”, acrescenta o professor. “Oito ministérios, que incluem o novo ministério das Obras Públicas e a chancelaria.” Junta-se a pasta do Trabalho e os sociais-democratas podem reclamar para si os louros de medidas como o aumento do salário mínimo para os 12€ por hora (atualmente está nos 9,60€) e a construção de 400 mil novos apartamentos para resolver o problema da habitação em várias cidades.