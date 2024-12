Alemanha Ocidental, Finlândia, Israel ou Coreia. Quatro soluções históricas que podem ser aplicadas na Ucrânia

“Um povo, não um território” é a frase que circula em Kiev para definir uma nova fase de negociações para a paz, em que a recuperação total dos territórios ucranianos ocupados pela Rússia deixou de ser uma exigência. O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky define agora como prioridade as “garantias de segurança”, que começam com um pedido para a adesão à NATO.

A posição da cúpula política ucraniana vai ao encontro das preferências expressadas pela população: 44% dos ucranianos acreditam que chegou a altura de o país negociar com a Rússia. 35% não concordam com o diálogo e 21% mostram-se indecisos, segundo um inquérito realizado pelo think tank ucraniano Razumkov Center em junho deste ano. “Passou mais de um ano desde que a guerra entrou na fase de guerra de atrito. É uma questão de recursos humanos. E coloca-se a questão de se a Ucrânia consegue resistir”, justifica ao Observador o diretor Oleksiy Melnyk.

Mas a solução para pôr fim à guerra não é unânime. Prova disso foram as declarações à saída de um encontro entre Zelensky, Donald Trump e Emmanuel Macron, no domingo. O Presidente eleito dos Estados Unidos afirmou “que deve haver um cessar-fogo imediato e as negociações devem começar”. “Zelensky e a Ucrânia querem fazer um acordo e parar esta loucura“, acrescentou. O Presidente ucraniano foi rápido a esclarecer que o acordo não “pode ser apenas um pedaço de papel com umas assinaturas” e a reafirmar que a base tem de ser a discussão de “garantias efetivas” para a “paz através da força”, acrescentando que foi isso que discutiu com Trump e Macron.

Face aos constrangimentos internos e internacionais têm sido postos em cima da mesa vários modelos para uma solução de paz que vá ao encontro das diferentes exigências — de Zelensky e dos seus aliados. Quatro propostas têm-se destacado ao longo dos últimos 18 meses, todas inspiradas em soluções históricas. Como resume o investigador Melnyk, “a situação não é completamente nova, algumas abordagens [antigas] podem ser utilizadas“.

Solução “Alemanha Ocidental”. Divisão em dois, com administração da NATO e da Rússia

É a solução mais discutida e a que parece reunir mais consenso no Ocidente. Inspirada na divisão da Alemanha durante a Guerra Fria, em que a RDA (Alemanha Oriental) estava sob influência soviética e do Pacto de Varsóvia, enquanto a RFA (Alemanha Ocidental) estava próxima dos países do Ocidente e dentro da NATO. No caso da Ucrânia, a frente de batalha — qualquer que fosse a data das negociações — serviria de fronteira. A oeste, incluindo a capital Kiev, ficaria a Ucrânia independente, com a opção de se juntar à NATO. A leste, as províncias ocupadas do Donbass e da Crimeia ficariam sob controlo russo.