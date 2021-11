Alergia, constipação ou Covid-19? Distinguir sintomas tornou-se quase impossível, só o teste dá certezas

O uso de máscaras nos transportes e nos locais onde se juntam mais pessoas, a manutenção da distância física, a higienização das mãos e a ventilação dos espaços continuam a ser das melhores formas de prevenção do contágio. Isto porque até as pessoas vacinadas devem prevenir-se — podem ser infetadas e passar o vírus a outros.

A maior crítica do pneumologista de Coimbra é a falta de dados robustos. Não se sabe quantas pessoas vacinadas foram infetadas e, quando foram infetadas, quantas semanas tinham passado desde a vacinação. Assim como não se sabe quantas pessoas já tiveram infeção mais do que uma vez e com que intervalo de tempo entre as infeções.

O relatório “Monitorização das linhas vermelhas para a Covid-19”, elaborado pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge e DGS, tem um capítulo dedicado aos “Internamentos e Óbitos Covid-19 por estado vacinal”. O último relatório, de 5 de novembro, tinha o tipo de dados pedido por Robalo Cordeiro, mas só até agosto. Desde aí, o país sofreu uma grande variação no índice de transmissibilidade, incidência cumulativa e internamentos com Covid-19, o que inviabiliza perceber o que os dados do relatório representam no presente.

A gripe será mesmo assim tão mais grave como dizem?

O que esta época da gripe nos trará ainda ninguém o pode dizer com certeza, mas já se sabe que a época gripal começou mais cedo do que previsto na Europa e que um dos vírus da gripe em circulação é conhecido por atingir, sobretudo, os mais idosos.

Como a circulação dos vírus da gripe foi praticamente residual no último outono-inverno, houve muito menos (ou nenhum) contacto da população com esses vírus e não se desenvolveu imunidade individual. É quase como se o nosso sistema imunitário se tivesse esquecido do aspeto daquele tipo de vírus.

O pneumologista Carlos Robalo Cordeiro não tem dúvidas: é preciso vacinar os idosos e pessoas mais frágeis contra a gripe e reforçar a vacina contra a Covid-19 nestes grupos. Qualquer uma das infeções (coronavírus, gripe ou outra infeção respiratória) pode não só causar a morte do doente, per se, como diminuir-lhe as defesas do sistema imunitário tornando-o mais suscetível uma doença grave quando infetado com um dos outros vírus.

A gripe deteta-se só pelos sintomas?

Uma infeção com vírus da gripe, tal como uma infeção com o coronavírus, tem de ser confirmada por um teste laboratorial. Muitas vezes, aquilo que o médico que nos atende chama de gripe é uma síndrome gripal — “conjunto de sinais e sintomas que permitem caracterizar as manifestações do vírus da gripe no corpo humano”, como define o site do SNS24.

Também são este conjunto de sinais que o projeto Gripenet pretende detetar — este ano incluindo também os sintomas que possam estar associados à Covid-19. O projeto, agora integrado no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa), existe desde 2005 com o objetivo de monitorizar, com a ajuda dos cidadãos, a evolução da gripe no país. Assim, é possível mapear o percurso da síndrome gripal, mesmo quando as pessoas não recorrem a uma consulta médica. A época de 2021/2022 tem início na próxima semana.