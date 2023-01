Aperfeiçoamentos e correções. Será por aqui que o Governo andará em 2023 no que à Justiça diz respeito. Na abertura do ano judicial, onde as várias intervenções ficaram marcadas pelos alertas dos riscos que afetam o setor — e onde a falta de meios foi o mais apontado — a ministra da Justiça deixou claro que “o sistema não se constrói, naturalmente, de novo, a cada ano”. Já o Presidente da República preferiu resumir a sua intervenção em cinco reflexões, como lhes chamou, deixando claro o caminho que acredita deve ser seguido: um pacto de regime e uma justiça que compreenda a realidade social do país.

A sessão solene da abertura do ano judicial teve lugar no Supremo Tribunal de Justiça nesta terça-feira. Além do Presidente Marcelo e da ministra Catarina Sarmento e Castro, houve mais quatro intervenções: da bastonária da Ordem dos Advogados, da procuradora geral da República, do presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do presidente da Assembleia da República.

O caminho da correção

Durante a sua intervenção, a ministra da Justiça deixou claro que embora este seja o arranque de mais um ano judicial, não se pode começar do zero. “Aperfeiçoa-se onde necessário, corrigem-se rumos, apontados à inovação”, frisou Catarina Sarmento e Castro. “Por isso, embora um novo ano judicial signifique um novo começo, um ponto de partida, não podemos lançar-nos nele sem balanços.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.