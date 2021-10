Alex Saab. O empresário desconhecido que pode contar nos EUA os segredos da Venezuela de Maduro

“Saab move-se nos círculos mais altos do poder na Venezuela. É um depositário dos segredos do regime. Maduro depositou nele toda a confiança para que solucionasse várias crises do país”, resume ao Observador Gerardo Reyes, jornalista da Univision e autor do livro Alex Saab: la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro (sem edição em português). “Para que tenha uma ideia da sua importância: Saab era o emissário de Maduro para as relações com o Irão. Quando foi detido, levava na mala uma carta escrita por Maduro para o ayatollah Ali Khamenei, onde lhe delegava poderes para negociar com o ayatollah sobre a crise de abastecimento na Venezuela.”

Essa detenção ocorreu em junho de 2020. Saab seguia para Teerão quando o seu avião parou para se abastecer em Cabo Verde. O país respondeu ao pedido feito pelos EUA através da Interpol e deteve o empresário. Este ficou no país até agora, contestando judicialmente a sua deportação — que os tribunais de Cabo Verde acabaram por autorizar no passado sábado. Logo na altura, as ruas de Caracas encheram-se de graffiti a pedir a libertação de Saab; agora, Caracas fez a contestação à prisão do empresário subir de tom.

“Se faltava leite na Venezuela, telefonava-se a Saab”

Alex Saab foi presente a um juiz norte-americano na passada segunda-feira. A sessão foi transmitida por Zoom e contou com presenças de peso na audiência, como o embaixador colombiano nos EUA e o homem nomeado como embaixador “interino” no mesmo país por Juan Guaidó — com quem Maduro está envolvido numa luta pela legitimidade do poder como Presidente desde janeiro de 2019. Os 327 espectadores assistiram, segundo o jornal venezuelano Efecto Cocuyo, enquanto Saab, envergando o fato laranja que distingue os presos nos Estados Unidos, ouviu a acusação de lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. O juiz não concedeu fiança e marcou a próxima sessão do julgamento para o dia 1 de novembro.

“Os Estados Unidos acusam Saab de ter corrompido funcionários públicos com subornos e de ter feito esse dinheiro chegar aos EUA com a finalidade de o branquear aí”, resume ao Observador José Vicente Carrasquero, professor de Ciência Política da Universidade Simon Bolívar, na Venezuela. Em concreto, sob a mira das autoridades judiciais norte-americanas está o negócio para construção de casas assinado por Saab com Chávez e Santos naquela reunião de 2011, na Colômbia: os procuradores creem que o empresário aproveitou o sistema de câmbio para dólares que o regime venezuelano utiliza, subornando funcionários públicos venezuelanos, para apresentar documentos de importação falsos e beneficiar de dinheiro para materiais que, na verdade, nunca foram comprados — e as casas nunca construídas. O facto de o esquema envolver divisas norte-americanas faz com que a justiça norte-americana considere ter jurisdição para acusar formalmente Saab.

Mas a expectativa em torno do caso do empresário vai muito para lá deste alegado esquema, já que o governo norte-americano considera que Saab é uma peça fulcral do regime que, se colaborar com a Justiça, pode revelar muito sobre o funcionamento interno do regime de Maduro. “Isto não faz parte da acusação do tribunal de Miami, mas está claro num comunicado de imprensa do Gabinete de Bens Externos do Departamento do Tesouro, onde se justifica as sanções impostas a Saab e aos seus colaboradores [em 2019]”, acrescenta o jornalista Gerardo Reyes. Nesse comunicado, as declarações do secretário do Tesouro à altura, Steven Mnuchin, deixam clara a importância que o governo norte-americano crê que Saab tem: “Estamos a atacar aqueles que estão por trás dos sofisticados esquemas de corrupção de Maduro”.