Alexander Alekhine: a política, a moral e a guerra no tabuleiro de um mestre de xadrez

“Este livro mostra que os filhos da puta que são génios não deixam de ser nem filhos da puta porque são génios, nem génios porque são filhos da puta.” A explicação de Arthur Larrue é exaltada pela eloquência e vitalidade com que se pronuncia. A camisa colorida e os pequenos óculos de massa grossa castanha ajudam a compor a figura e o cenário do escritor que, numa tarde quente de maio, se encontra sentado na sombra de uma esplanada no Jardim da Estrela, em Lisboa, a falar sobre o seu mais recente romance, A Diagonal Alekhine, publicado em português pela Quetzal.

E este raciocínio sobre “génios e filhos da puta” – no caso, sobre o protagonista do livro, o astro do xadrez Alexander Alekhine – tem bem mais alcance do que parece. É como se toda esta corporalidade e paixão colocadas nas palavras lhes conferissem uma clareza óbvia: o caminho para pensarmos acerca de génios cujas personalidades são ou eram execráveis é precisamente o de não separarmos a pessoa da obra. Mais: devemos manter essa tensão, porque essa tensão confere âmago, confere camadas, confere importância, não só à própria arte como à História.

“Tinha já há muito tempo um problema com várias admirações artísticas, que são filhos da puta e génios ao mesmo tempo”, explica Larrue. “Por exemplo, Louis-Ferdinand Céline, na literatura francesa, que escreveu artigos anti-semitas antes da II Guerra Mundial. Heidegger, que foi durante muitos anos o meu filósofo favorito. Pode ser o melhor filósofo do século XX, mas há fotografias dele com um pin nazi [no casaco]. Isso é um problema, a filosofia é uma ciência da sabedoria. E ser nazi não faz sentido.” Refere ainda o maestro e compositor Wilhelm Furtwängler, os escritores Ernst Jünger e Pierre Drieu de la Rochelle. “É bom ter a capacidade intelectual de manter pessoa e obra ao mesmo tempo, porque é assim na vida. Cada frase deste livro tem esta tensão. Esta pergunta deve ser viva. E ‘viva’ deve querer dizer ‘não resolvida’.”

▲ A capa da edição portuguesa de "A Diagonal Alekhine", livro de Arthur Larrue (Quetzal)

Alexander Alekhine nasceu em 1892 no seio de uma família moscovita abastada e cedo começou a destacar-se na arte e ciência do xadrez. Após a Revolução Russa, chegou a ser acusado de espião e fugiu rumo a Paris, naturalizando-se entretanto francês. Durante a década de 20, ganhou a maior parte dos torneios em que jogou e, em 1927, tornou-se no quarto campeão mundial de xadrez ao derrotar o cubano José Raúl Capablanca, que seria o seu grande rival ao longo da vida. Com a II Guerra Mundial e a França ocupada pelos nazis, passou a jogar em torneios organizados pelo III Reich. Foram inclusive publicados artigos anti-semitas sobre xadrez assinados com o seu nome. Um jogador de ataque, implacável, veio a morrer num quarto de hotel no Estoril, na década de 40.

“Alekhine foi anti-semita. Houve muita gente anti-semita nesta época. Era uma opinião bastante banal, na França, na Rússia, na Alemanha. Cada país tem a sua tradição. Portugal tem também a sua”, contextualiza Arthur Larrue. “Portugal falhou com Espinoza. É ridículo. A mãe sai [de Portugal] com Espinoza na barriga por causa do anti-semitismo”, diz, referindo-se ao filósofo holandês do século XVII Baruch Espinoza, de origem sefardita portuguesa, cuja família fugiu da Inquisição lusitana rumo ao norte da Europa.

Perante as intrigas em que se vê enredado, nos meandros e no rescaldo da II Guerra Mundial, Alekhine lembra-nos de que o ser humano é uma personagem complexa, vítima e carrasco, cativo e livre. Vida e jogo sobrepõem-se num tabuleiro só e, com Alekhine, essa justaposição é elevada ao zénite. “Sou muito existencialista neste sentido, acho que há sempre escolha”, defende Larrue. “Se somos livres, quanto custa então a liberdade? O que estaremos prontos a pagar por ela?”, acrescenta. “Seria uma história incrível se o campeão do mundo tivesse recusado a narrativa nazi, tivesse feito qualquer coisa para dizer que não era nazi, e tivesse salvado as três personagens judias desta história.”