“Continuar a marchar.” O lema é simples. Num país estilhaçado pela guerra, a população ucraniana depende exclusivamente da ferrovia para se deslocar, uma vez que o espaço aéreo para fins comerciais continua fechado desde fevereiro. E não é só: os comboios permitem transportar ajuda humanitária, mantimentos e armamento, que são essenciais para resistir a uma invasão, da mesma forma que foi de comboio que líderes e figuras mundiais como Boris Johnson, Ursula von der Leyen e até António Guterres. Em entrevista ao Observador desde paradeiro desconhecido (que não pôde ser revelado por motivos de segurança), Alexander Kamyshin, diretor executivo da Ukrzaliznytsia — a empresa que gere os caminhos de ferro da Ucrânia —, assume que os últimos meses têm sido um “grande desafio”, mas reforça o país tem mesmo de “continuar a marchar”. E resistir.

Apesar das dificuldades em gerir a ferrovia de um país invadido, Alexander Kamyshin garante que a empresa “nunca quebrou” nem “nunca se afastou da sua responsabilidade”. “Temos um papel muito importante nesta guerra”, diz, descrevendo que os caminhos de ferro funcionam como “um segundo exército”. “Transporta-se milhares de pessoas a bordo, fez-se um programa de evacuação nas primeiras horas da invasão”, elencou como principais conquistas da empresa desde 24 de fevereiro, acrescentando que a população ucraniana também tem consciência da relevância que esta estrutura significa para o país.

Para desempenhar esta tarefa de contornos hercúleos, é necessário um nível de organização elevado que acaba por se espelhar no dia-a-dia do diretor executivo da Ukrzaliznytsia. Normalmente, acorda cedo — se não tiver despertado de madrugada com o som de alguma “explosão” provocada pelos constantes bombardeamentos russos. Depois, há uma espécie de briefing, que lhe é passado pelos seus auxiliares, para estar informado sobre o que aconteceu durante as primeiras horas do dia. “Põem-me a par se há perigos no trânsito”, conta ao Observador.

