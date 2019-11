Fundou em 2010 a Iguarivarius, que estaria na origem, cinco anos depois, de um grupo empresarial detido maioritariamente pela sua holding, a Ribeiro Carvalho Cavalleri. “O que começou com uma empresa, desenvolveu-se este ano para um grupo empresarial a que chamamos Grupovarius, com a constituição de novas empresas”, lê-se no relatório e contas da Iguarivarius de 2016. Dentro deste grupo, existiam à data oito empresas — entre empresas de segurança (para se dedicar “à segurança de VIP especializados que venham a Portugal”, nas palavras do CEO da Iguarivarius ao Negócios), industriais (tintas Kenitex adquiridas à família de uma das cunhadas de Alexandre Cavalleri e que se encontrava em dificuldades económicas) e de consultadoria, entre outros objetos sociais.

A paixão pelos carros potentes

Do Grupo Varius fazia parte uma empresa chamada Racingvarius. E o que fazia esta sociedade? Disponibilizava carros desportivos de luxo para simulação de corridas no Autódromo do Estoril, que tem no seu ativo uma frota automóvel avaliada em mais de 1 milhão de euros.

O Observador teve acesso a uma proposta que esta empresa fez em 2018 a um cliente e a oferta é vasta, tal como mostra o site da empresa:

LamborghiniAventador (avaliado em 450 mil euros )

) Lamborghini Huracán ( 237 mil euros )

) Rolls Royce Phantom ( 520 mil euros )

) Bentley Continental GT ( 250 mil euros )

) Bentley Bentayga ( 294 mil euros )

) Ferrari GTC4 Lusso ( 348 mil euros )

) Ferrari 488 GTB ( 272 mil euros )

) MacLaren Mp4 (carro anterior a 2011 com um valor na época de 260 mil euros )

) Porsche 911 Turbo S ( 241 mil euros )

) Aston Martin Rapid ( 281 mil euros )

) BMW M4 ( 107 mil euros )

) Porsche Cayman ( 85 mil euros )

) E, entre outras viaturas, diversos Mercedes desportivos avaliados em mais de 100 mil euros cada um.

No total, a frota da Racingvarius está avaliada em cerca de 4 milhões de euros e algumas dessas viaturas eram utilizadas por Cavalleri no seu dia-a-dia. Uma das suas grandes paixões são os carros desportivos.

A Racingvarius tinha serviços diferentes, sendo que um dos pacotes que oferece aos seus clientes custa 15 mil euros e inclui carro, duas voltas no Autódromo do Estoril, coffee break, duas voltas e seguros. Esta empresa do Grupo Varius viu-se obrigada a reduzir a operação desde que a Venezuela começou a ter cada vez mais dificuldades financeiras para pagar a dívida que tinha para com o grupo de Alexandre Cavalleri.