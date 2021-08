A Aliança vai a votos nas próximas eleições autárquicas apostada em conseguir eleger representantes pela primeira vez desde a fundação do partido, depois de ter falhado a eleição para a Assembleia da República e para o Parlamento Europeu. Sem Pedro Santana Lopes, o partido está dividido e com um rumo indefinido, com o atual presidente a ser acusado de sonegar informação às estruturas locais, de manter o Aliança sem uma Mesa do Congresso eleita e de as listas para as autárquicas não terem sido discutidas em Senado. As autárquicas podem ser bóia de salvação.

São 33 os concelhos em que a Aliança conseguiu apresentar listas: três em nome individual e 30 com coligações que vão do PSD, ao CDS, IL, PPM, PDR, MPT, RIR e Nós Cidadãos. O partido surge ainda no boletim de voto com candidaturas próprias no Porto, em Viana do Castelo e em Torres Vedras, cidade de Paulo Bento, presidente do partido e candidato à autarquia. Conseguir alguma (mesmo que pouca) implantação territorial, será essencial para um partido em agonia.

A falta de militantes foi um entrave em todo o processo. Paulo Bento admite que existem “muito poucos militantes” e as listas foram construídas essencialmente com cidadãos sem filiação partidária. Ainda assim, Paulo Bento diz estar “orgulhoso do trabalho feito” e de ter conseguido pôr em prática o que ficou traçado no Congresso, “procurar fazer acordos de coligação onde fosse possível dar um contributo e ser uma alternativa ao poder instalado”.

Foi exatamente esse o caso do Porto, em que Valter Teixeira, líder da concelhia do Porto, conseguiu apresentar listas à Assembleia Municipal do Porto, à freguesia de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde — à qual se candidata também o ex-candidato presidencial Tiago Mayan Gonçalves — e a Lordelo do Ouro. São 70 pessoas, “10 militantes e 60 independentes”. Com direito a um percalço maior: o antigo líder da distrital do Porto, Paulo Silva, deixou o partido para integrar as listas de Rui Moreira.

Valter Teixeira diz que nessa altura o Porto ficou praticamente sem saída, mas ainda assim é um dos poucos concelhos com listas próprias. “Com a saída do Paulo Silva 70 ou 80% da estrutura do Aliança voou para Rui Moreira”, três deles eram da direção da distrital.

“O Porto teria 70 militantes, residualmente apenas 40, e neste momento não conto com mais de 30 inscritos, ativos são cerca de 10“, reconhece Paulo Bento. Números muito tímidos que atentam bem a importância desta eleição para a Aliança: um partido despido de militantes e sem dinheiro.

Santana Lopes não quis selo “Aliança”

A aventura autárquica poderia ter corrido melhor se Pedro Santana Lopes tivesse dito que sim. Paulo Bento, atual presidente do partido, confirmou ao Observador que teve várias conversas com Santana Lopes, onde demonstrou a disponibilidade do partido em apoiar o antigo líder.

O antigo primeiro-ministro declinou simpaticamente o convite. Surgir ao lado de uma candidatura com potencial para fazer, pelo menos, um resultado politicamente interessante, poderia ser um tónico para a Aliança. Mas Santana preferiu ir como independente a voltar a aparecer na fotografia ao lado do partido que fundou.

Ainda assim, e mesmo esclarecendo não há nenhum apoio formal da Aliança a Pedro Santana Lopes, Paulo Bento garante que te uma “enorme vontade” de ver o antigo autarca a repetir o feito de 1997, quando conquistou a Câmara da Figueira com as cores do PSD.

“O partido está ilegal.” As acusações que partem de dentro

A Aliança tenta ainda recompor-se do golpe que significou a saída de Pedro Santana Lopes do partido e, internamente, está a ferro e fogo. O atual presidente é alvo de críticas internas, com acusações de ilegalidades dentro do partido, mas Paulo Bento recusa-se a ter discussões na “praça pública” e apela a que os militantes o façam dentro dos órgãos próprios do partido.

No início do ano, António Pedro, militante da Aliança e membro da concelhia de Oeiras, apresentou uma queixa ao Tribunal Constitucional onde alertava para uma “situação bastante irregular”, em que não existe Mesa do Congresso e onde declarava que o partido estava a ser gerido num “regime de autocracia”, em que procurava “plataformas de entendimento com vários partidos, sem consulta prévia do Senado como impõem os estatutos”.

Além disso, segundo alega ao Observador António Pedro, estará também em causa a “sonegação de informação, a não prestação de contas e o esconder das despesas do partido”. “O partido está ilegal”, aponta.