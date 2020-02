Terá Alice matado o pai e escondido o corpo para continuar beneficiar da sua reforma? Terá António morrido de causas naturais e a filha, já prevendo apoderar-se do seu dinheiro, não contou a ninguém? Ou não foi nada disto? E se Alice, que sofre de psicose esquizofrénica paranóide crónica, não se apercebeu de que o que fez é proibido e punido por lei? E se os seus atos foram uma consequência direta do mundo psicótico onde vive? E se, por isso, não lhe puder vir a ser aplicada uma pena, como aconteceria com qualquer outro condenado?

Agora com 62 anos, Alice começou a ser julgada esta quinta-feira no Tribunal Judicial da Comarca de Leiria. Na primeira sessão foram ouvidas todas as testemunhas e feitas as alegações finais. Agora, os juízes irão decidir se a arguida é imputável — e, por isso, se lhe aplicam uma pena como a qualquer outra pessoa — ou inimputável — aplicando-lhe, em vez disso, uma medida de segurança — como propôs o Ministério Público nas alegações. Se assim for, Alice junta-se aos mais de 300 inimputáveis que existem em Portugal atualmente. De acordo com os dados fornecidos ao Observador pela Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, a 1 de fevereiro de 2020 existiam 142 inimputáveis internados em instituições psiquiátricas prisionais e 163 inimputáveis internados em instituições psiquiátricas não prisionais, todos a cumprir medidas de segurança privativas de liberdade — de internamento compulsivo.

É comum ouvir que são pessoas que cometeram crimes e que foram punidas de forma mais vantajosa, mas essa ideia está, por princípio, errada — até pelo tempo que essa medida pode durar: os inimputáveis podem estar sujeitos a uma medida de segurança a vida toda (privativa da liberdade ou não), ao contrário do que acontece com uma pena, que tem uma duração definida e estende-se, no máximo, aos 25 anos de prisão. “A verdade é que a inimputablidade pode não ter esse efeito benéfico que as pessoas acham que tem”, explica ao Observador o juiz Maximiano Vale.

Alice, que se encontra com Termo de Identidade e Residência, está acusada pelo Ministério Público (MP) de um crime de profanação de cadáver, um crime de burla tributária e um crime de burla informática. Mas não por homicídio: o MP arquivou o inquérito nessa parte. O cadáver de António estava num estado de decomposição de tal forma avançado que os médicos legistas não conseguiram detetar “lesões traumáticas que possam ter sido a causa da morte”, segundo se lê na acusação a que o Observador teve acesso. E a autópsia também não permitiu determinar nem a causa nem o dia da morte — os médicos legistas estimam que terá ocorrido mais de seis meses antes da data em que foi encontrado: ou seja, sempre antes do final do ano de 2015. Com base noutros elementos, como depoimentos de vizinhos e familiares da vítima, o MP estima que António tenha morrido “entre finais de 2014 e início de janeiro de 2015”.