Aline Frazão: "Queremos mais rostos diferentes, mais vozes diferentes, mais cabelos diferentes"

A manta de pelo no recosto da poltrona está lá para lembrar os sintomas de constipação de Aline Frazão, que fez com que a entrevista acontecesse via videochamada. Algumas interrupções para espirros, mas a lucidez e a consciência do lugar da mulher no mundo e na arte não foram minimamente abaladas. A propósito do novo álbum, Uma Canção Angolana, que sai a 4 de março, Aline Frazão sabe perspetivar a força da palavra – de apelo: ao posicionamento, à ação –, que não se mede pelo nível dos decibéis. Falámos de feminismo e de punk, de celebração e de luta.

[o vídeo de “Luísa”, primeiro single de “Uma Canção Angolana”:]

À exceção dos dois poemas musicados, todas as outras canções deste disco têm letras assumidamente políticas. Porquê?

Sou uma pessoa muito política, é verdade. Em todos os meus trabalhos, meto muito de mim. Já houve ocasiões em que achava que fazia álbuns muito políticos e ninguém me perguntava sobre isso. Talvez exista hoje em dia um conceito mais maleável de política, que inclua por exemplo o feminismo, que inclua os direitos das mulheres como uma luta política e não com uma coisa açucarada, ou descafeínada, a nível político. Muitas das músicas são políticas neste disco, é verdade. Acho que é mais direto em muitas coisas, comparado com os anteriores. Há canções que são mais diretas, algumas até que não são minhas, como é o caso de “Fumo”, letra e música de Paulo Flores. É uma letra bem direta, bem objetiva, com a qual me identifico a 100%. É uma música muito atual, apesar de ser de 2005. “Baúka” também é política, “Luísa” é uma canção política. Às vezes acabamos nesta frase, de que tudo é política, mas acho que é verdade. Eu prefiro ver tudo como política do que o oposto.

Que mensagens lhe interessam transmitir, em termos políticos?

Depende. Cada canção terá o seu próprio mundo, mas se tiver que generalizar, há duas coisas mais imediatas que me movem. Uma delas é provocar – provocar reflexão, provocar uma pergunta, provocar um “o que será que ela quer dizer com isto?”. Provocar um certo pensamento, uma reação: uma atenção das pessoas para com a palavra. E, por outro lado, é criar empatia. Que as pessoas se revejam de alguma maneira nas canções, nas histórias que estão ali retratadas. Essa possibilidade da arte, em geral, de criar empatia nas pessoas tem um potencial brutal, principalmente nos dias de hoje. É muito forte. Quando leio Pepetela, sinto muito isso, sinto que os livros dele são um espelho. Ele consegue meter o nosso dia-a-dia, o nosso quotidiano, a banalidade, nos livros. Às vezes transformamos em banal coisas que são verdadeiramente excecionais, pelo menos em Angola isso é muito frequente.