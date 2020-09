Os jogadores de hoje passam uma boa parte do tempo nas redes sociais, a exporem não só a sua vida pessoal (a casa, a piscina, os filhos, o cão, o carro) como o antigamente sagrado balneário: fazem lives no instagram em direto do balneário quando vencem, tiram fotos aos colegas no fim dos treinos, fazem stories com os colegas a dançar reggaeton no balneário.

Em parte estão apenas a ser pessoas normais que, como quase todas as outras por estes dias, sentem uma enorme compulsão para registar cada momento das suas vidas; mas também estão a aumentar o alcance da marca pessoal que cada um deles é – e, se um clube tiver de decidir entre dois jogadores de igual valia, contrata o mais popular porque isso ajudará a vender camisolas, chuteiras e merchandising vário, ampliando a marca-clube.

Eis-nos portanto no momento em que o futebol deixou de ser um desporto altamente popular, à volta do qual cresceram várias indústrias (os equipamentos, os painéis publicitários, luzes para os estádios, produtos para tratar a relva), para se tornar numa desculpa, um McGuffin para a indústria dos conteúdos e da ativação de marcas. Já não vivemos no mundo em que ansiamos pelo fim de semana, à espera do jogo da nossa equipa como alívio das preocupações e uma hora e meia de regresso à infância; vivemos numa imersão no universo dos conteúdos futebolísticos 24/7, em que quase nada diz respeito a futebol e quase tudo é lifestyle: as TVs, os jornais, os sites, esmiúçam cada tweet, falam dos patrocínios dos jogadores, relatam as férias deles e, só para disfarçar, concedem-nos um programa de hora e meia (Match of the Day) em que de facto se fala de futebol.

E foi assim que chegámos a documentários como “All or Nothing”, que não teve o seu primeiro tomo nos Spurs de Mourinho – no ano anterior haviam seguido a segunda época de Pep a bordo do Manchester City e agora vamos por um segundo pensar no seguinte: o City é controlado por um estado (os Emirados Árabes Unidos), considerado dos piores no que concerne a direitos humanos; o City – que não cumpre as regras do Fair-Play Financeiro da UEFA, usando patrocínios falsos de empresas estatais dos EAU para disfarçar as suas contas – é uma forma daquele país lavar a sua imagem.