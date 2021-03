Do verão de 1992 até aos dias de hoje, Woody Allen levou a vida que quis, passando incólume à acusação de que teria abusado a sua filha adotiva, Dylan – esta é, pelo menos, a visão da própria Dylan, que a transmite no documentário em quatro partes, “Allen vs Farrow”, produzido e transmitido pela HBO.

É verdade que Allen, até há pouco tempo, lançava um filme por ano, atingindo, em alguns casos (como aconteceu com “Midnight in Paris”), os maiores sucessos da sua carreira. Mas, desde o escândalo de 1992, uma boa parte das pessoas passou a vê-lo genericamente como um pedófilo, não obrigatoriamente pelo alegado abuso a Dylan, mas pelo facto de se ter envolvido com Soon-Yi, filha adotiva de Mia Farrow, que era à data a sua companheira. Afirmações do tipo “Ele casou com a filha” são comuns quando se menciona Woody Allen.

Uma parte do mundo assumiu que Allen era pedófilo ou de alguma forma pervertido, outra partiu do princípio que Mia Farrow inventou a acusação de abuso a Dylan, e um terceiro e muito menos populoso grupo foi verificando factos e acompanhando o caso com prudência na hora de julgar.

Quase trinta anos depois, e já após a eclosão do movimento #MeToo, que deu (finalmente) voz aos dramas que antes as mulheres escondiam, chegou “Allen vs Farrow” e ao fim de dois episódios a generalidade da imprensa e dos espectadores estavam convencidos da culpa da Allen; só ao terceiro episódio começaram a surgir textos na imprensa enumerando fatos omitidos ou distorcidos. As reações podiam ter sido ao contrário, já que é justamente no terceiro episódio que se introduzem dados novos, que tornam a posição de Allen mais difícil, o que se repete no quarto.

[o trailer de “Allen vs Farrow”:]

A estrutura narrativa de “Allen vs Farrow” oscila entre os relatos de Dylan, o seu irmão Ronan e a mãe Mia (mais alguns amigos da família que funcionam com dispositivo de confirmação de uma série de acusações que Mia faz, como por exemplo Woody sugerir à filha que lhe chuchasse o dedo), e uma vertente policial, com a recuperação de autos da batalha de custódia, relatórios das perícias efetuadas na altura a Dylan e depoimentos de especialistas.

O documentário, contudo, não apresenta um registo jornalístico, visto que jornalismo implica uma precisão factual que está por vezes ausente, e uma distância emocional que aqui nem sempre é alcançada. Segundo os realizadores, nos quatro anos que demoraram a produzir o documentário, a pesquisa que a jornalista que contrataram efetuou levou-os a concluir que Dylan está a ser honesta quando acusa o pai de a ter molestado. A impressão com que se fica é de que os realizadores acreditam em Dylan e quiseram, sobretudo, dar voz à sua versão.

Ainda de acordo com os realizadores, Woody Allen, Soon-Yi (com quem o realizador ainda é casado e de quem tem duas filhas adotivas) e Moses Farrow (filho adotivo de Allen, que está “do lado” do pai) foram convidados a participar no documentário, mas ou recusaram ou não responderam. Allen, em comunicado, rejeita todas as acusações, e diz que foi convidado quando o documentário já levava quatro anos de produção, tendo-lhe sido dadas apenas duas semanas para aceitar o convite. Allen foi mais longe, ao insinuar que este documentário faria parte do recente acordo entre Ronan Farrow (que apoia a irmã) e a HBO, que produz a série e comprou os direitos da escrita de Ronan Farrow (Ronan é autor de Catch and Kill, em que relata como investigou os abusos sexuais de Harvey Weinstein, dos quais foi um dos principais denunciadores).

É impossível saber se os realizadores queriam mesmo ouvir Allen ou fizeram o convite numa altura em que o documentário já estava finalizado e com data de estreia marcada nos calendários da HBO. Recentemente, a dupla disponibilizou-se a criar um quinto episódio, só com Woody Allen a – presume-se – defender-se, mas ninguém espera que Allen aceite. O que é possível é narrar os factos que são conhecidos e contrapo-los com o que “Allen vs Farrow” mostra, o que não mostra, o que repete do que já se sabia e o que traz de novo.

O que aconteceu em agosto de 1992

Os factos que espoletam “Allen vs Farrow” remontam a 4 de agosto de 1992, um sábado, sendo que na segunda-feira seguinte Allen e Farrow iriam assinar o acordo de custódia dos três filhos que tinham em comum: Dylan, que tinha então sete anos, e era filha adotiva; Moses, que tinha então catorze anos e fora adotado por Mia enquanto mãe solteira e posteriormente adotado também por Allen; e Ronan, que tinha então quatro anos e era filho biológico de Mia Farrow e Woody Allen – pese embora em entrevistas posteriores, Farrow tenha afirmado que Ronan talvez seja filho de Sinatra, com quem foi casada e que, nas suas próprias palavras, terá sido o grande amor da sua vida, ao ponto nunca terem deixado de estar numa qualquer forma de relação (semi-adúltera, visto Sinatra ser casado e Farrow namorar com Allen).